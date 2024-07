Catanzaro, primo bilancio sulla vendita degli abbonamenti

Sono state 2333 le tessere sottoscritte finora





Dopo cinque giorni dall’inizio della campagna abbonamenti sono state 2333 gli abbonamenti acquistati fino a ieri sera da parte dei tifosi. Un numero rilevante se si considerano le oltre 5400 tessere sottoscritte nella passata stagione. Volendo fare un primo bilancio, se consideriamo che fino al 30 luglio ci sarà la possibilità per i vecchi abbonati di far valere il diritto di prelazione per mantenete il posto della passata stagione, l’attuale media di 466 abbonamenti al giorno non sono così tanti ma neanche pochi.

La rivoluzione tecnica che ha interessato i quadri dirigenziali e quella riguardante il parco calciatori ma soprattutto l’aumento medio del 10% dei prezzi in tutti i settori rappresentano i motivi principali per i quali non c’è stata ad oggi la ressa per l’acquisto dell’abbonamento, ed è più che comprensibile.

Ciò nonostante i fedelissimi hanno ritenuto di rinnovare l’abbonamento perché fiduciosi nell’operato della società. Fiducia che, vogliamo rimarcarlo, deve essere data a prescindere dalle scelte finora effettuate in quanto la società ha dimostrato di saper lavorare bene e con oculatezza operando nell’interesse di tutti.

Fino al 30 luglio i vecchi abbonati potranno sottoscrivere la tessera confermando il proprio posto ma a partire dal giorno successivo e fino al 2 agosto avranno anche la possibilità di cambiarlo restando nello stesso settore o modificare anche quest’ultimo.

Undici giorni complessivi quindi - dal 23 al 2 - nei quali i vecchi abbonati potranno confermare la loro “fedeltà” per i colori giallorossi. L’obiettivo stagionale della società è quello di poter quantomeno eguagliare i numeri raggiunti nella passata stagione e se si manterrà la media su indicata lo stesso potrà essere raggiunto se si tiene conto anche del fatto che a partire dal 3 agosto inizierà la vendita libera fino ad inizio campionato.

L’aumento dei prezzi pare comunque non aver finora scoraggiato i tifosi nel sottoscrivere la tessera in considerazione anche delle agevolazioni che la società ha applicato sulle modalità di acquisto e sul pacchetto “family” per due o più componenti dello stesso nucleo familiare.

Una nota stonata però c’è e vogliamo evidenziarla anche perché ci è stata più volte segnalata. Nel prendere visione dei prezzi applicati per le diverse tipologie di abbonamento ad essere stati penalizzati sono i vecchi abbonati del settore tribuna ovest/est aventi diritto alla riduzione.

Questa categoria di tifosi potrà esercitare il diritto di prelazione per confermare il posto sottoscrivendo la tessera ad un prezzo che però risulta essere molto più alto rispetto a tutte le altre tipologie di abbonamento.

L’aumento infatti in questo caso specifico è stato del 23% (430 euro rispetto alle 350 della passata stagione) rapportato al 10% generale.

Una decisione per la quale i vecchi abbonati che rientrano in questa tipologia di abbonamento (TRIBUNA-RIDOTTO) auspicano di ricevere spiegazioni.





Maurizio Martino