Catanzaro–Reggiana, 23ª giornata di Serie BKT: modalità di prevendita e prezzi dei biglietti

La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro US CATANZARO – REGGIANA, in programma alle ore 15:00 di sabato 7/2/2026, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 23^ giornata della Serie BKT 2025/26.

La società, al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara, consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati e le modalità online sul sito Ticket One.it.

La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 15:00, di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, secondo le modalità sotto riportate:

• On Line e Rivendite TICKETONE abilitate su tutto il territorio locale e nazionale

• Botteghino STADIO (giovedì 5/2 ore 15-18; venerdì 6/2 ore 10-18; sabato 7/2 ore 9:30 – inizio gara)

TABELLA PREZZI

Curva Ovest M.C.: € 17,50 Intero – € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior

Distinti: € 29,00 Intero – € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest: € 40,00 Intero – € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est: € 40,00 Intero – € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Centrale Superiore/Inferiore: € 60,00 Intero – € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico:

Over 65 – Ragazzi – Donne

– Ridotto Junior:

nati dopo 01/01/2014

Sarà attivo anche l’accreditamento per le persone con disabilità che hanno già provveduto a adempiere a quanto richiesto nella fase di pre-accreditamento e che hanno ricevuto da Ticketone il codice di “stampa biglietto”. I link di riferimento sono quelli sottoelencati:

– Disabilità 100%: LINK

– Disabilità 67–99%: LINK

– Disabilità 46–66%: LINK

In attesa di riunione GOS, la vendita del settore ospiti sarà comunicata con successiva informativa.

Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo.

Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio “Ceravolo”, disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.