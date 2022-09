Catanzaro rogo in appartamento i vicini salvano donna anziana. Intervento dei Vvf

CATANZARO 30 MAR - Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 14:30 circa in via Ettore Vitale per incendio appartamento. Interessato dal rogo il locale cucina di una abitazione sita al quarto piano dello stabile. Le fiamme hanno danneggiato il piano cottura, alcuni elettrodomestici e suppellettili vari.

All'interno dell'abitazione, al momento dell'incendio, la sola proprietaria, una donna anziana che aiutata da un vicino veniva tratta in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi. Intervento dei Vigili Fuoco è valso alla completa estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme nei rimanenti locali nonché alla messa in sicurezza del sito. Non risultano danni a persone.