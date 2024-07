Catanzaro, tra speranze e conferme. Via agli abbonamenti

Dopo i rinnovi di Biasci e Scognamillo e i primi acquisti l’attenzione dei tifosi è rivolta ai futuri movimenti di mercato e all’abbonamento da sottoscrivere





Nell’ultima decade di un luglio caldo il clima si fa ancor più rovente e non solo per le alte temperature di questo periodo.

Sul fronte calciomercato continuano a ritmo sostenuto le trattative da parte del DS Polito nel tentativo di portare a Catanzaro elementi di categoria che possano alzare l’asticella della rosa in termini di qualità ed esperienza.

Dopo gli arrivi, finora 8 - se si include anche il giovane Pagano nonostante manchi l’ufficialità – e le 5 partenze, il duo Polito-Caserta farà di tutto per garantirsi le prestazioni di gente del calibro di Della Morte, Mazzocchi, Pittarello, Foulon che sono alcuni dei nomi su cui sono maggiormente rivolte le loro attenzioni.

Se riuscissero a portarli tutti sui tre colli, la qualcosa risulta molto difficile ma non impossibile, il Catanzaro farebbe davvero un bel salto di qualità perché si garantirebbe dei calciatori che in serie B possono fare certamente la differenza.

Le difficoltà sono come sempre legate alle richieste ritenute un po' troppo elevate dalla società giallorossa come nel caso di Della Morte in quanto il Vicenza chiede non meno di 1 mln e che ha di recente rifiutato un’offerta di 600 mila euro.

Una tifoseria speranzosa che ha metabolizzato da tempo l’addio imprevisto di Vivarini per proiettarsi sulla nuova stagione, curiosa di vedere in azione una squadra quasi totalmente rivoluzionata ma fiduciosa sul lavoro di mister Caserta.

Il tecnico calabrese - originario di Melito P. Salvo - già in sede di presentazione ha dimostrato di credere nel nuovo progetto tecnico e di essere carico quanto basta per dimostrare le sue capacità nonostante l’esonero, probabilmente ingiusto, da parte del presidente Guarascio nella vicina Cosenza.

La conoscenza pluriennale con il DS Polito, compagni di squadra da calciatori e nelle loro attuali vesti fin dai tempi della Juve stabia, è una garanzia sulla totale sintonia che esiste tra i due sulle scelte di mercato da operare e sulla fiducia nel reciproco lavoro.

I tifosi per le motivazioni esposte non faranno mancare il loro apporto a cominciare dall’acquisto dell’abbonamento il cui costo, pur leggermente più alto rispetto alla passata stagione, non deve però scoraggiare grazie anche alle agevolazioni che la società ha applicato sulle modalità di acquisto.

Le sottoscrizioni delle tessere sono partite oggi per i vecchi abbonati che potranno far valere il diritto di prelazione dello stesso posto fino a giorno 30.

La squadra prosegue intanto la preparazione sulle alture di Morgex in vista della stagione agonistica che inizierà ufficialmente il 10 agosto con la gara di Coppa Italia al “Castellani” di Empoli. Prima di questa Iemmello – il cui rinnovo si attende a breve – e compagni saranno impegnati a disputare una serie di amichevoli contro avversari il cui livello andrà gradualmente ad aumentare con il prosieguo degli allenamenti.

Tra le squadre che testeranno le condizioni atletico-tattiche dei giallorossi ricordiamo il Cagliari in un’amichevole in programma il 30 luglio alle 19 che si preannuncia tutt’altro che banale e dall’esito scontato.





Maurizio Martino