Catanzaro Pasqua con l'isola pedonale: Corso Mazzini si trasforma

Sotto il Segno della Mobilità Sostenibile e del Relax Urbano

CATANZARO In occasione del fine settimana di Pasqua, i catanzaresi e i visitatori di Corso Mazzini avranno l'opportunità unica di esplorare e godersi il cuore pulsante della città in una veste completamente nuova. La tradizionale effervescenza del centro storico sarà esaltata dall'assenza del traffico veicolare, offrendo una scena idilliaca per passeggiate, incontri sociali e la riscoperta delle bellezze locali sotto una luce differente.

Giovedì 28 marzo segna l'inizio di questa trasformazione con l'istituzione dell'isola pedonale: un'iniziativa pensata per valorizzare il centro storico e promuovere la mobilità sostenibile. Corso Mazzini, dal tardo pomeriggio fino a sera, diventerà un esclusivo percorso pedonale. La stessa atmosfera si rinnova sabato 30, seppur con leggere variazioni sugli orari, invitando residenti e turisti a riscoprire il piacere della lentezza e del camminare senza la pressione del traffico.

Per facilitare l'accesso a questa zona temporaneamente liberata dalle auto, sono stati organizzati servizi straordinari di mobilità. Tra questi, spicca il potenziamento della funicolare, con corse aggiuntive che garantiranno collegamenti rapidi e frequenti, e il servizio navetta dal Parcheggio Musofalo a Piazza Matteotti, che fungerà da efficace snodo per chi desidera raggiungere l'area senza impensierirsi della ricerca di parcheggio.

Questo weekend pasquale si preannuncia quindi non solo come un momento di festa e spiritualità ma anche come un'occasione per vivere la città in una modalità più rispettosa dell'ambiente e attenta al benessere dei suoi cittadini e ospiti. Un invito aperto a tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza urbana differente, caratterizzata dalla calma e dalla bellezza delle passeggiate tra le storiche vie del centro.