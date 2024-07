Celebrazione del Precetto Pasquale alla Procura di Catanzaro

Il Procuratore Capomolla e l'Arcivescovo Maniago conducono la cerimonia religiosa

CATANZARO - Si è celebrato oggi nella sede della Procura di Catanzaro, il Precetto Pasquale per tutti gli ufficiali della Procura della Repubblica. Tra i magistrati era presente il procuratore pro tempore della Repubblica di Catanzaro Vincenzo Capomolla.

Ha presieduto la celebrazione Eucaristica l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, S. E. Mons. Claudio Maniago, con il parroco, don Pasquale (Lino) Tiriolo, cancelliere dell’Arcidiocesi, e don Stefano Lanfranconi, segretario particolare dell’Arcivescovo.

Nell’omelia Mons. Maniago ha sottolineato la gioia e la necessità di confidare nel Signore, e soprattutto nel dono dell’Eucarestia, in tutte le realtà dove l’uomo è chiamato a svolgere il suo servizio, in maniera particolare nel delicato servizio che la Procura svolge per il bene comune. L’Arcivescovo, poi, prima della benedizione finale, ha donato un rametto di ulivo benedetto a tutti i convenuti ed impartito la benedizione apostolica estesa a tutte le loro famiglie.