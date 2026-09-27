Cenere dell’Etna, aeroporto di Catania chiuso e voli sospesi fino a lunedì

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Lo scalo Vincenzo Bellini prolunga lo stop ad arrivi e partenze fino alle 12 del 28 settembre a causa della nube vulcanica e della direzione dei venti

Stop ai voli all’aeroporto di Catania

Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione delle attività all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. La presenza di cenere vulcanica emessa dall’Etna ha reso necessario prolungare le limitazioni operative dello scalo siciliano.

Tutti i voli in arrivo e in partenza da Catania resteranno sospesi fino alle ore 12 di lunedì 28 settembre. La decisione è legata sia alla quantità di materiale vulcanico presente nell’atmosfera sia alla direzione dei venti, che potrebbe trasportare la cenere verso l’area aeroportuale.

Chiuso il settore C1 dello spazio aereo

Le autorità competenti hanno disposto il prolungamento della chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1. Una misura precauzionale necessaria per tutelare la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi e degli aeromobili.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La cenere dell’Etna, composta da particelle molto sottili, può infatti ridurre la visibilità e provocare danni ai motori e alle altre componenti degli aerei. Per questo motivo, in presenza di una nube vulcanica, le operazioni aeroportuali possono essere ridotte o completamente interrotte.

Possibili disagi e modifiche ai collegamenti

La sospensione potrebbe determinare ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni dei voli anche dopo la riapertura dello scalo. Il ritorno alla piena operatività dipenderà dall’evoluzione dell’emissione vulcanica e dalle condizioni meteorologiche registrate nelle prossime ore.

I passeggeri diretti all’aeroporto di Catania sono invitati a non raggiungere lo scalo senza aver prima verificato lo stato del proprio collegamento. È consigliabile controllare gli aggiornamenti forniti dalla compagnia aerea e le comunicazioni relative a eventuali partenze riprogrammate da altri aeroporti siciliani.

Situazione monitorata fino alla riapertura

L’attività dell’Etna e gli spostamenti della nube di cenere continueranno a essere monitorati. La riapertura prevista per le ore 12 di lunedì 28 settembre rimane legata al miglioramento delle condizioni e alle verifiche necessarie per garantire la sicurezza delle operazioni di volo.