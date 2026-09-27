Cenere dell’Etna, aeroporto di Catania chiuso e voli sospesi fino a lunedì
Lo scalo Vincenzo Bellini prolunga lo stop ad arrivi e partenze fino alle 12 del 28 settembre a causa della nube vulcanica e della direzione dei venti
Stop ai voli all’aeroporto di Catania
Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione delle attività all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. La presenza di cenere vulcanica emessa dall’Etna ha reso necessario prolungare le limitazioni operative dello scalo siciliano.
Tutti i voli in arrivo e in partenza da Catania resteranno sospesi fino alle ore 12 di lunedì 28 settembre. La decisione è legata sia alla quantità di materiale vulcanico presente nell’atmosfera sia alla direzione dei venti, che potrebbe trasportare la cenere verso l’area aeroportuale.
Chiuso il settore C1 dello spazio aereo
Le autorità competenti hanno disposto il prolungamento della chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1. Una misura precauzionale necessaria per tutelare la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi e degli aeromobili.
La cenere dell’Etna, composta da particelle molto sottili, può infatti ridurre la visibilità e provocare danni ai motori e alle altre componenti degli aerei. Per questo motivo, in presenza di una nube vulcanica, le operazioni aeroportuali possono essere ridotte o completamente interrotte.
Possibili disagi e modifiche ai collegamenti
La sospensione potrebbe determinare ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni dei voli anche dopo la riapertura dello scalo. Il ritorno alla piena operatività dipenderà dall’evoluzione dell’emissione vulcanica e dalle condizioni meteorologiche registrate nelle prossime ore.
I passeggeri diretti all’aeroporto di Catania sono invitati a non raggiungere lo scalo senza aver prima verificato lo stato del proprio collegamento. È consigliabile controllare gli aggiornamenti forniti dalla compagnia aerea e le comunicazioni relative a eventuali partenze riprogrammate da altri aeroporti siciliani.
Situazione monitorata fino alla riapertura
L’attività dell’Etna e gli spostamenti della nube di cenere continueranno a essere monitorati. La riapertura prevista per le ore 12 di lunedì 28 settembre rimane legata al miglioramento delle condizioni e alle verifiche necessarie per garantire la sicurezza delle operazioni di volo.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.