Reggio Emilia, aggressione al distributore Ego: investe tre persone e ferisce una quarta con un coltello

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un episodio di violenza ha scosso nella notte la città di Reggio Emilia. Un giovane con una felpa con cappuccio nera ha scatenato il caos al distributore di carburanti Ego situato in via Martiri di Cervarolo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha deliberatamente investito tre persone con un veicolo e ne ha ferita una quarta con un'arma da taglio, per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto scura.

La dinamica dell'aggressione

Stando alle testimonianze raccolte sul posto, l'aggressore avrebbe agito con premeditazione: dopo aver travolto i tre malcapitati, si sarebbe avventato su un quarto individuo colpendolo con un coltello. Le condizioni dei feriti sono apparse subito molto serie: tre di loro versano in gravi condizioni, mentre il quarto ha riportato lesioni più lievi. Immediati i soccorsi, con l'arrivo delle ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona.

Le indagini della polizia

Gli agenti della polizia sono intervenuti tempestivamente e hanno avviato le indagini. Grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze, è stato possibile risalire alla targa del veicolo utilizzato per la fuga. Le forze dell'ordine hanno setacciato la zona per rintracciare il fuggitivo e nella giornata di oggi sono arrivate alla sua identificazione.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L'arresto del responsabile

L'uomo è stato arrestato: si tratta di un 26enne di origine greca, rintracciato dalla polizia e fermato davanti a casa sua. L'ipotesi principale resta quella di un gesto volontario, ma non si escludono altre piste. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire il movente e la dinamica completa dell'accaduto.

La comunità sotto shock

L'episodio ha gettato nel panico i residenti e i presenti al distributore, che si sono trovati improvvisamente testimoni di una scena di violenza inaudita. Reggio Emilia, solitamente tranquilla, si interroga sulle motivazioni che hanno spinto il giovane a compiere un simile gesto. Le autorità invitano alla calma e a collaborare con le forze dell'ordine per fornire qualsiasi informazione utile alle indagini.