CIP Sardegna: tre annate sportive in una cerimonia attesissima

IL PARALIMPISMO SARDO MOSTRA I SUOI TALENTI

Non accadeva da tre anni e da allora di acqua sotto i ponti ne è passata in abbondanza.

Ma niente è andato perduto, anno dopo anno gli archivi sono stati aggiornati, i meritevoli segnalati a chi di dovere ed ora il Comitato sardo paralimpico è pronto a somministrare la giusta dose di gloria a tutti coloro che nelle tante discipline contemplate nel suo universo si sono distinti in azioni agonistiche esemplari.

Un modo per dire grazie a tutti coloro che riservano una porzione importante del vissuto quotidiano alla pratica sportiva, regalando grandi soddisfazioni a loro stessi e a chi li sostiene, dimostrando ancora una volta che concentrandosi verso il raggiungimento di un obiettivo, la vita assume dei connotati vivaci da coltivare con sempre più intensità.

La grande festa dello sport paralimpico isolano si tramuterà in una piacevole ma fugace vetrina in cui società, atleti, dirigenti saranno chiamati al tavolo delle premiazioni, presentati dalla squillante e professionale voce di Matteo Bruni.

In un colpo solo saranno riassunte velocemente tre annate di imprese da ricordare: 2021, 2022, 2023.

Per gli eccezionali e prestigiosi risultati raggiunti su scenari internazionali, alcuni di loro riceveranno le Stelle al Merito Sportivo e le Medaglie al Valore atletico.

Ma il programma della speciale serata organizzata dal CIP Sardegna annovera anche la consegna delle benemerenze sportive destinate agli artefici di risultati lusinghieri sui campi di gioco nazionali e regionali.

E a stringere la mano ad ognuno di loro ci sarà il Commissario del CIP Sardegna Sandrino Porru, attentissimo conoscitore del movimento paralimpico sardo di cui è stato non solo protagonista ma addirittura antesignano.

Sarà per lui una giornata particolare nella quale potrà testare il grado di entusiasmo degli addetti ai lavori che si stanno preparando al nuovo quadriennio olimpico con in mente il raggiungimento di traguardi sempre più impegnativi ma stimolanti, alla luce anche dei risultati lusinghieri visti alle recentissime Paralimpiadi parigine.

L’appuntamento per protagonisti, curiosi e operatori dell’informazione è per martedì 26 novembre alle ore 17:00 presso l’Holiday Inn in via Ticca a Cagliari.

BENEMERENZE SPORTIVE CIP SARDEGNA

Annualità 2021/2022/2023

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024 h. 17:00 – HOLIDAY INN – VIALE UMBERTO TICCA, 23 - CAGLIARI

Foto di Lorenzo Luciani