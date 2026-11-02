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Cocaina freebase a Laives: due denunce e sequestro di droga

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Cocaina freebase a Laives: due denunce e sequestro di droga
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A Laives, in provincia di Bolzano, i carabinieri hanno denunciato due persone e sequestrato oltre 10 grammi di cocaina dopo un intervento per una sospetta overdose. È il secondo caso in poche settimane che riporta l'attenzione sulla pericolosa pratica del freebase, una modalità di assunzione che amplifica gli effetti e i rischi della sostanza.

L'allarme e l'intervento

Una donna di 40 anni ha contattato il 112 per chiedere aiuto per un uomo di 35 anni con cui aveva trascorso la notte consumando cocaina. L'uomo accusava un malore, probabilmente dovuto all'assunzione della droga. Sul posto sono giunti i militari della Stazione di Laives e il personale sanitario della Croce Rossa Italiana.

Il sequestro e le denunce

Durante l'ispezione dell'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto 10,75 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. La droga è stata sequestrata e i due sono stati denunciati. Non è la prima volta che a Laives si verifica un episodio legato al freebase: già nelle scorse settimane era stato registrato un caso analogo, segno di una preoccupante diffusione di questa pratica.

Cos'è il freebase e perché è pericoloso

Il freebase è una forma di assunzione della cocaina che prevede il riscaldamento della sostanza per inalare i vapori. Questo metodo produce effetti più intensi e immediati rispetto allo sniffo, ma aumenta anche il rischio di overdose e di dipendenza. Le autorità locali invitano alla massima attenzione e ribadiscono l'importanza di segnalare situazioni sospette.


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cocaina freebase laives bolzano denunce sequestro droga overdose carabinieri

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