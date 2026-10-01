Comic Art il 1° ottobre festa per i 15 anni e presentazione del cartellone

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Quindici anni di teatro ragazzi, tanti progetti di formazione nella sede di Orta di Atella, laboratori in numerosi istituti della Città Metropolitana di Napoli attraverso il programma “la Scuola va a Teatro e il Teatro va a Scuola” per favorire lo scambio culturale anche nei territori più difficili premiati con la direzione artistica delle matinée scolastiche del Teatro Lendi di Sant’Arpino (CE) e con la seconda Stagione Teatrale ‘anche per adulti’ all’Auditorium “Paolo VI” di Succivo (CE), in Piazza IV Novembre.

Sono i traguardi che la Compagnia Teatrale Comic Art, fondata e diretta dall’attore, regista e drammaturgo Angelo Perotta, festeggerà giovedì 1°ottobre alle 18:30 proprio all’Auditorium con gli allievi, le loro famiglie e gli artisti del Cartellone 2026/27. Info: [email protected], 320.7020605.

Otto spettacoli ed un fuori cartellone, tra novembre a aprile, che raccontano il nostro tempo attraverso l’arte delicata e tagliente della commedia, con un cartellone che racchiude giovani autori, produzioni proprie e nomi famosi del teatro e del cinema.

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Il debutto giovedì 22 ottobre con “Scrivi che ti passa!” una produzione Comic Art sulla fatica del vivere d’arte scritta e diretta da Domenico Pinelli e Ciro Pauciullo. ‘Cominciare il Futuro’ è l’aspirazione di Eder Speranza, giovane donna in lotta con il passato per realizzare i propri sogni protagonista dell’omonimo monologo di Teresa Del Vecchio, in scena giovedì 19 novembre con la regia di Giorgio Carosi. Appuntamento giovedì 17 dicembre con “Eppure sorrido” la ‘sit-down comedy’ di Paolo Caiazzo che regala una lezione magistrale sull’arte di far ridere, mentre domenica 17 gennaio Massimo Andrei sul palco con Melania Pellino, porterà la sua “Senza Sale”, vicenda familiare ambientata in una cucina italiana di Londa, nella quale si consuma uno scontro generazionale. Mentre l’intesa generazionale, seppur vissuta a distanza, tra un nonno ed un nipote, è al centro de “Il Catamarano” spettacolo fuori cartellone di Gabriele Mazzucco con Andrea Alesio e l’amichevole partecipazione di Piero Casoli.

“Casa di frontiera” di Gianfelice Imparato in cartellone venerdì 5 febbraio con la regia di Silvano Picerno, ci proietta in un futuro in cui è avvenuta la divisione Nord-Sud del nostro Paese. “Napoli, cunti e incanti” di e con Alfonsina Venosa ci porta domenica 7 marzo in un teatro abbandonato per farci rivivere le voci e i ricordi di chi ne ha calcato le assi. Venerdì 16 aprile spazio al cabaret di Costantino Del Prete e Rosario Verde accompagnati alla chitarra da Antonio Esposito. Chiusura di stagione domenica 9 maggio con “Che Numeri!” una commedia degli equivoci sul gioco d’azzardo scritta e diretta da Angelo Perotta.

Auditorium “Paolo VI”, Piazza IV Novembre (81030) Succivo (CE)

Contatti: [email protected], 320.7020605