Tra scontri e accampamenti a Taranto è tempo di medioevo

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Un viaggio nel tempo. Tra storia, emozione e spettacolo. Sabato 26 e domenica 27 settembre torna “La Battaglia dell’XI secolo”, tra gli eventi più conosciuti e rappresentativi della rievocazione storica in Italia, incentrata sulle vicende che, in Puglia, coinvolsero Bizantini e Normanni nell’XI secolo. Per Taranto un’eccellenza, considerando che la manifestazione si svolge da 15 edizioni e che, anche quest’anno, ha ottenuto il patrocinio e sostegno del ministero della Cultura, Fondo nazionale per la rievocazione storica, proprio per il valore del progetto nel segno della valorizzazione identitaria e del patrimonio immateriale.

In questa edizione un’importante novità: la due giorni si terrà nel costituendo Parco Storico Naturalistico nella borgata di Lama, in contrada Carelli. In un contesto naturale unico, tra macchia mediterranea, bosco e l’affaccio che si apre sul Mar Grande, verrà ricostruito un grande accampamento medievale. Qui, qualificati rievocatori daranno vita ad un’esperienza immersiva che trasporterà i visitatori all’anno Mille.

«Sarà possibile passeggiare tra le tende storiche – anticipa l’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine, organizzatrice dell’evento - osservare scene di vita quotidiana medievale, assistere a combattimenti filologicamente ricostruiti, conoscere dame, cavalieri, artigiani, musici, artisti dell’epoca. È un'occasione unica di living history».

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Cuore dell’evento sarà la rievocazione, in due atti, della Battaglia. Sabato pomeriggio con lo scontro iniziale tra le truppe bizantine a difesa del territorio e l’esercito normanno guidato da Roberto il Guiscardo e il conte Malgerio. Domenica, sempre nel pomeriggio, il contrattacco dell’esercito imperiale bizantino, guidato dal generale Mariarcha, che riuscirà a sconfiggere il contingente normanno.

Attorno al campo, previste una serie di attività. Sabato e domenica, dalle ore 16, tiro con l’arco, prove di scherma, giochi e racconti. Sabato alle 16:30 visita sensoriale naturalistica del Parco a cura di Enza Tomaselli; poi, alle 17 lezioni di danza nel Medioevo e, alle 18, inizio della Battaglia con “Lo scontro” nell’area spettacoli. Alle 20:30 concerto di musiche medievali "Flames of the senses" a cura del M° Fabio Anti e Musica Historica. L’accampamento chiuderà al pubblico a mezzanotte.

Domenica, dalle 9:30, tiro con l’arco, scherma storica, giochi e didattica; alle 10 visita sensoriale naturalistica del Parco con Enza Tomaselli (replica alle 16:30), alle 11 lo spettacolo di Falconeria “Visions from the sky” con narrazione, esposizione e volo di rapaci a cura di Angelo Bergamotti. Alle 16 riapertura dell’accampamento e delle attività e, alle 18, il secondo atto della Battaglia, con “Il grande epilogo”. Nella due giorni, street food con piatti a base di prodotti tipici pugliesi, arricchiti da richiami ai sapori del passato.

Narratori saranno gli attori Giovanni Guarino, Giuseppe Ranoia, Emanuele Asprella, Angela Nicoletti. L’evento, che ha il patrocinio anche del comune di Taranto, è realizzato in collaborazione con Assoraider Sezione “Deri”. Ingresso con contributo per autofinanziamento associativo: 8€ (singolo giorno), 10€ (due giorni). Gratis per i bambini sotto i 10 anni. Prevendite: https://www.cavalieriterretarentine.it/battagliaxisecolo/acquista-ora/.

Per info (dalle 18 alle 20): 351.4435862. Il Parco si raggiunge provenendo sia da Taranto che da San Vito su via Brigantini, svoltando per via Azalee sino a giungere all'incrocio con via Stelle Alpine, dove si trova l'entrata. Prevista un’ampia area parcheggio.