Comuni Locride. Incontro in Regione per carenza idrica e conguagli rifiuti anni precedenti.

LOCRIDE, 30 LUG - (Riceviamo e pubblichiamo).

Una delegazione dell'associazione dei Comuni della Locride a seguito dell'assemblea di sabato u.s. è stata ricevuta in Regione e ha incontrato l'assessore Giovanni Calabrese, i dirigenti regionali, il commissario Arrical ing. Gualtieri e i rappresentanti Sorical. Un incontro per approfondire e affrontare la problematica emergenziale della carenza idrica e la questione dei conguagli rifiuti anni pregressi.

In relazione alla carenza idrica i comuni hanno ricevuto indicazioni operative conseguenti all'ordinanza di dichiarazione dello stato di emergenza. Infatti ieri è stata inoltrata un'apposita circolare con misure finalizzate a superare la fase di emergenza.

Accanto a queste azioni immediate sono stati affrontati alcuni problemi strutturali relativi alla rete di distribuzione o di approvvigionamento idrico. Sorical sta redigendo, e si è impegnata a completarlo, un piano di interventi per migliorare e potenziare il servizio nelle zone di maggior carenza idrica. In merito ai conguagli economici sui rifiuti l'argomento merita ulteriore approfondimento visto che le posizioni tra le parti rimangono distinte e i comuni continuano a manifestare perplessità sulle modalità di ripartizione dei costi aggiuntivi sopravvenuti a conguaglio.

Si ringrazia l'assessore Calabrese, il Commissario Gualtieri e i dirigenti regionali per il confronto e la manifesta volontà di sostenere i sindaci e le loro comunità in queste problematiche difficili.