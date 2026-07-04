Concorso Internazionale dei Madonnari 2026: la Calabria protagonista dell'arte di strada

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Concorso Internazionale dei Madonnari 2026, Taurianova torna capitale dell'arte di strada con artisti da tutto il mondo

Dal 31 luglio al 2 agosto la città di Taurianova ospiterà l'undicesima edizione del prestigioso Concorso Internazionale dei Madonnari, un evento che celebra l'arte effimera, la cultura e le tradizioni, richiamando artisti italiani e internazionali nel cuore della Calabria.

Taurianova pronta ad accogliere l'11° Concorso Internazionale dei Madonnari

La Calabria si prepara a vivere uno degli appuntamenti artistici più attesi dell'estate. Dal 31 luglio al 2 agosto 2026, la città di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, ospiterà l'11° Concorso Internazionale dei Madonnari, manifestazione ormai affermata nel panorama nazionale e internazionale dedicato all'arte madonnara.

L'evento richiama ogni anno decine di artisti provenienti da diverse regioni d'Italia e da numerosi Paesi esteri, trasformando le vie del centro cittadino in un grande museo a cielo aperto dove i tradizionali disegni realizzati con i gessetti prendono vita direttamente sull'asfalto.

Il tema 2026: "Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto"

L'edizione 2026 ruoterà attorno al tema "Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto", una proposta artistica che invita i partecipanti a riflettere sulla realtà contemporanea attraverso opere capaci di unire spiritualità, emozioni e vita quotidiana.

L'obiettivo è raccontare il presente con uno sguardo che sappia cogliere il sacro nelle esperienze di ogni giorno, valorizzando la dignità della persona, il significato del dolore e la forza della speranza nelle relazioni umane.

Si tratta di un tema particolarmente attuale, che lascia ampio spazio alla creatività degli artisti e alla loro capacità di interpretare, attraverso il linguaggio universale dell'arte, le sfide e i valori del nostro tempo.

Un evento che valorizza la tradizione dell'arte madonnara

Ideato e organizzato dall'Associazione Amici del Palco, il Concorso Internazionale dei Madonnari di Taurianova continua a crescere anno dopo anno, consolidando il proprio prestigio grazie alla qualità degli artisti partecipanti e all'importante lavoro di promozione culturale svolto dagli organizzatori.

La manifestazione rappresenta ormai un punto di riferimento per gli appassionati dell'arte di strada, contribuendo anche alla valorizzazione del territorio calabrese e alla promozione del turismo culturale.

La collaborazione con Curtatone rafforza il valore internazionale della manifestazione

Tra le principali novità dell'edizione 2026 spicca il patrocinio della città di Curtatone, in provincia di Mantova, sede dello storico Concorso dei Madonnari delle Grazie, considerato il più antico d'Italia nel suo genere.

La collaborazione tra le due manifestazioni rafforza ulteriormente il legame tra alcune delle realtà più importanti dedicate all'arte madonnara, favorendo lo scambio di esperienze, artisti e iniziative culturali.

Il presidente dell'Associazione Amici del Palco, Giacomo Carioti, ha sottolineato come questo riconoscimento rappresenti un motivo di grande soddisfazione, evidenziando che le collaborazioni costruite nel tempo contribuiscono alla crescita dell'intero movimento artistico e permettono di custodire, valorizzare e rinnovare una tradizione profondamente radicata nella cultura italiana.

Una rete internazionale sempre più ampia

Il Concorso Internazionale dei Madonnari di Taurianova continua inoltre ad ampliare la propria rete di rapporti con altre importanti manifestazioni italiane e straniere.

Oltre ai consolidati rapporti con eventi dedicati all'arte madonnara organizzati a Nocera e Nicosia, la manifestazione mantiene un dialogo costante anche con il festival internazionale Bella Via di Monterrey, in Messico, confermando la crescente dimensione internazionale dell'iniziativa.

Queste collaborazioni contribuiscono a favorire lo scambio culturale tra artisti provenienti da realtà differenti, rafforzando il ruolo di Taurianova come punto di incontro tra tradizione, innovazione e arte contemporanea.

Un appuntamento che promuove arte, cultura e territorio

Il Concorso Internazionale dei Madonnari 2026 rappresenta molto più di una competizione artistica. L'iniziativa costituisce un'importante occasione di valorizzazione della Calabria, offrendo ai visitatori la possibilità di assistere dal vivo alla realizzazione di spettacolari opere effimere, conoscere artisti provenienti da tutto il mondo e vivere un'esperienza che unisce arte, cultura, spiritualità e promozione del territorio.

Anche quest'anno Taurianova si prepara così a diventare, per tre giorni, uno dei principali punti di riferimento internazionali per l'arte madonnara, confermando una manifestazione capace di crescere ed evolversi senza perdere il legame con una tradizione artistica che continua ad affascinare migliaia di persone.