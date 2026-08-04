Concorso Sanità Calabria 2026, 137 nuovi posti tra medici, ingegneri e tecnici per rafforzare ospedali e territorio

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Azienda Zero avvia nuovi concorsi pubblici: opportunità per medici specialisti, tecnici di laboratorio e ingegneri informatici

La sanità calabrese compie un nuovo passo verso il rafforzamento degli organici. Azienda Zero Calabria ha avviato una serie di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione di 137 nuove figure professionali, con l'obiettivo di potenziare gli ospedali, i presidi territoriali e i servizi sanitari regionali.

L'iniziativa rientra in un più ampio piano di rilancio del Servizio Sanitario Regionale, che punta a ridurre la carenza di personale e a migliorare la qualità dell'assistenza ai cittadini, garantendo una maggiore copertura nelle discipline maggiormente interessate dalla mancanza di specialisti.

I nuovi concorsi di Azienda Zero: 137 posti disponibili

Le procedure concorsuali approvate prevedono il reclutamento di professionisti appartenenti sia all'area sanitaria sia a quella tecnica e amministrativa.

Nel dettaglio, i posti messi a bando sono così suddivisi:

2 dirigenti medici di Chirurgia Toracica ;

; 20 dirigenti medici di Chirurgia Generale ;

; 11 dirigenti medici di Anatomia Patologica ;

; 19 dirigenti medici di Urologia ;

; 37 dirigenti medici di Pediatria ;

; 9 dirigenti medici di Otorinolaringoiatria ;

; 8 ingegneri informatici destinati ad Azienda Zero ;

destinati ad ; 31 tecnici di laboratorio biomedico.

Le nuove assunzioni saranno distribuite tra le diverse aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria sulla base delle esigenze di personale segnalate dai singoli enti.

Un piano più ampio per il potenziamento della sanità calabrese

I 137 nuovi posti rappresentano soltanto una parte del programma di rafforzamento del personale sanitario già avviato dalla Regione.

Alle nuove selezioni si affiancano infatti le procedure concorsuali già in corso che prevedono l'assunzione di:

349 infermieri ;

; 176 operatori socio-sanitari (OSS) ;

; 102 medici destinati alle aree di prima emergenza.

Complessivamente si tratta di un intervento che interessa centinaia di professionisti e che mira a rendere più efficiente la rete ospedaliera e territoriale, migliorando i tempi di risposta ai cittadini e la continuità assistenziale.

Le figure professionali più richieste

Particolare attenzione è stata riservata alle specializzazioni considerate strategiche per il funzionamento delle strutture sanitarie.

Tra queste spiccano la Pediatria, che rappresenta il contingente più numeroso con 37 posti, seguita dalla Chirurgia Generale con 20 assunzioni, dalla Urologia con 19 posti e dall'Anatomia Patologica, disciplina fondamentale per la diagnostica.

Non meno importante è il reclutamento di tecnici di laboratorio biomedico, figure indispensabili per l'attività diagnostica quotidiana, e degli ingegneri informatici, chiamati a supportare i processi di innovazione tecnologica, digitalizzazione e gestione dei sistemi informativi sanitari.

Un investimento per migliorare i servizi ai cittadini

Il rafforzamento degli organici rappresenta uno degli strumenti principali per affrontare le criticità che da anni interessano il sistema sanitario regionale. L'ingresso di nuovi professionisti consentirà di alleggerire il carico di lavoro del personale attualmente in servizio, migliorare l'organizzazione dei reparti e garantire una maggiore continuità delle prestazioni sanitarie.

L'obiettivo è costruire un Servizio Sanitario Regionale più efficiente, capace di rispondere con maggiore rapidità alle esigenze della popolazione e di valorizzare le competenze professionali attraverso procedure di selezione pubblica e trasparenti.

Chi potrà partecipare ai concorsi

I bandi saranno rivolti ai professionisti in possesso dei requisiti previsti per ciascun profilo, tra cui il possesso della laurea, dell'eventuale specializzazione medica, dell'iscrizione agli albi professionali e degli altri titoli richiesti dalla normativa vigente.

Gli interessati dovranno consultare i bandi ufficiali di Azienda Zero Calabria, dove saranno pubblicati modalità di partecipazione, termini per la presentazione delle domande, prove concorsuali e criteri di valutazione.

L'avvio di queste procedure rappresenta una delle più importanti iniziative di reclutamento degli ultimi mesi in Calabria e conferma la volontà di rafforzare in modo strutturale il personale della sanità pubblica, con benefici attesi sia per gli operatori sia per i cittadini che quotidianamente usufruiscono dei servizi sanitari regionali.