Concorso Sanità Calabria 2026, Azienda Zero assume 147 medici per ospedali e pronto soccorso

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Nuovo piano di reclutamento della Regione Calabria per rafforzare il Servizio sanitario regionale con assunzioni nei reparti di emergenza e ortopedia

La Regione Calabria prosegue il percorso di rafforzamento del sistema sanitario pubblico con un nuovo concorso per 147 medici, promosso da Azienda Zero, l'ente incaricato della gestione delle procedure di reclutamento del Servizio sanitario regionale.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di ridurre la carenza di personale sanitario nelle strutture ospedaliere calabresi, garantendo una maggiore efficienza dei servizi e una migliore risposta alle esigenze dei cittadini, soprattutto nei reparti più esposti alla pressione assistenziale.

Azienda Zero avvia il concorso per 147 medici in Calabria

Il nuovo bando nasce dalle richieste avanzate dalle Aziende sanitarie provinciali e dalle Aziende ospedaliere della Calabria, che hanno evidenziato la necessità di incrementare gli organici in alcune delle specialità più strategiche.

Nel dettaglio, il concorso prevede l'assunzione di:

102 medici nella disciplina di Medicina d'Accettazione e d'Urgenza , destinati principalmente ai Pronto Soccorso e alle aree di prima emergenza ;

nella disciplina di , destinati principalmente ai e alle aree di ; 45 medici specializzati in Ortopedia e Traumatologia, per rafforzare i reparti ospedalieri dedicati alla gestione delle patologie e dei traumi dell'apparato muscolo-scheletrico.

Pronto Soccorso, la maggiore carenza riguarda i medici dell'emergenza

La parte più consistente delle nuove assunzioni riguarda la Medicina d'Accettazione e d'Urgenza, settore che continua a registrare una significativa carenza di professionisti in tutta Italia e, in particolare, in Calabria.

L'inserimento di 102 nuovi medici punta a migliorare la gestione dei Pronto Soccorso, riducendo la pressione sul personale attualmente in servizio e contribuendo ad assicurare tempi di risposta più efficaci nelle situazioni di emergenza.

Anche il settore della Ortopedia e Traumatologia beneficerà del nuovo piano di reclutamento, con 45 posti destinati a colmare le esigenze manifestate dalle aziende sanitarie regionali.

Il nuovo bando si aggiunge alle precedenti assunzioni di Azienda Zero

Questa procedura rappresenta un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità calabrese.

Nei mesi scorsi, infatti, Azienda Zero aveva già pubblicato un precedente avviso finalizzato all'assunzione di medici, aperto anche a professionisti provenienti dai Paesi dell'Unione Europea e da Stati extra UE. In quella selezione erano risultati 168 candidati idonei, contribuendo ad ampliare il bacino di professionisti disponibili per il sistema sanitario regionale.

Con questo nuovo concorso per medici in Calabria, la Regione Calabria conferma la volontà di investire nel rafforzamento degli organici ospedalieri, con particolare attenzione ai servizi di emergenza e ai reparti maggiormente interessati dalla carenza di personale, nell'ottica di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria sul territorio.