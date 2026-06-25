Progetto DesTeenAzione a Crotone, oltre 300 giovani coinvolti e nuove attività gratuite per tutta l’estate

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Al Teatro Scaramuzza presentati i risultati del progetto DesTeenAzione e il calendario estivo dedicato agli adolescenti tra gli 11 e i 21 anni

Il Progetto DesTeenAzione – Comunità Adolescenti continua a crescere e a consolidarsi come uno dei principali punti di riferimento per i giovani del territorio crotonese. Questa mattina, negli spazi multifunzionali del Teatro Comunale "Vincenzo Scaramuzza" di Crotone, si è svolta la conferenza stampa dedicata al bilancio delle attività realizzate nei primi mesi di operatività e alla presentazione delle iniziative previste per l'estate.

L'iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e cofinanziata dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Nazionale Inclusione 2021-2027, punta a offrire opportunità educative, sociali e formative ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni, creando spazi sicuri di aggregazione e crescita personale.

Un progetto che coinvolge sempre più adolescenti

L'incontro ha rappresentato non soltanto un momento di verifica dei risultati raggiunti, ma anche l'occasione per rilanciare le attività estive, invitando i giovani del territorio a partecipare ai numerosi servizi gratuiti messi a disposizione.

Alla conferenza hanno preso parte l'assessore alle Politiche Sociali, Maria Lucia Cosentino, il dirigente comunale Francesco Marano, i sindaci dell'Ambito Sociale di Crotone, le assistenti sociali del Comune, gli operatori del progetto e i rappresentanti dell'ATS composta dalle associazioni Agorà Kroton, Noemi, Baobab e Animazione Valdocco.

Oltre 300 ragazzi coinvolti e più di 150 attività realizzate

I dati illustrati durante l'incontro confermano la crescente partecipazione della comunità giovanile.

Dall'apertura degli spazi del Teatro Scaramuzza, avvenuta alla fine di aprile, il progetto ha già coinvolto oltre 300 ragazze e ragazzi, attraverso più di 150 attività tra laboratori, percorsi educativi, iniziative di animazione e interventi sul territorio.

Negli ultimi mesi la partecipazione è ulteriormente aumentata, registrando una media compresa tra 40 e 60 presenze settimanali nelle attività organizzate.

Tra i risultati più significativi figurano inoltre:

oltre 80 colloqui individuali di ascolto, sostegno psicologico e orientamento educativo;

di ascolto, sostegno psicologico e orientamento educativo; più di 20 interventi di educativa di strada nei principali luoghi di aggregazione giovanile;

nei principali luoghi di aggregazione giovanile; il coinvolgimento di numerosi istituti scolastici del territorio attraverso il percorso "Get Up", destinato agli studenti delle scuole superiori.

Le sei aree di intervento del Progetto DesTeenAzione

Il progetto si sviluppa attraverso un modello integrato che affronta le principali esigenze degli adolescenti e delle loro famiglie.

Le attività sono organizzate in sei macroaree:

coordinamento territoriale , con tavoli di lavoro, reti educative e collaborazione tra istituzioni;

, con tavoli di lavoro, reti educative e collaborazione tra istituzioni; attività socioeducative , laboratori creativi, orientamento e iniziative di partecipazione giovanile;

, laboratori creativi, orientamento e iniziative di partecipazione giovanile; contrasto alla dispersione scolastica , con percorsi dedicati ai ragazzi a rischio di abbandono;

, con percorsi dedicati ai ragazzi a rischio di abbandono; sostegno alle famiglie , grazie a servizi di ascolto e supporto alla genitorialità;

, grazie a servizi di ascolto e supporto alla genitorialità; supporto psicologico , attraverso laboratori sull'intelligenza emotiva e attività di prevenzione del disagio;

, attraverso laboratori sull'intelligenza emotiva e attività di prevenzione del disagio; orientamento al lavoro e inclusione sociale, mediante percorsi personalizzati, tirocini formativi e certificazione delle competenze acquisite.

Il Teatro Scaramuzza resterà aperto per tutta l'estate

Uno degli aspetti più importanti emersi durante la conferenza riguarda la continuità delle attività anche nel periodo estivo.

Gli spazi multifunzionali del Teatro Comunale "Vincenzo Scaramuzza" rimarranno infatti aperti per tutta l'estate, offrendo gratuitamente ai giovani un luogo sicuro dove partecipare a laboratori, attività di gruppo, percorsi di crescita personale, incontri con educatori, supporto psicologico e occasioni di orientamento formativo e professionale.

L'obiettivo è quello di trasformare il periodo estivo in un'opportunità di inclusione, socializzazione e sviluppo delle competenze, contrastando isolamento e disagio giovanile.

L'assessore Cosentino: "L'estate deve diventare un'opportunità per tutti i ragazzi"

Nel corso dell'incontro, l'assessore alle Politiche Sociali, Maria Lucia Cosentino, ha evidenziato il valore educativo dell'iniziativa, sottolineando come il progetto stia già producendo risultati concreti sul territorio.

"L'obiettivo è fare in modo che l'estate diventi un tempo ricco di opportunità e non di isolamento. Vogliamo che questi spazi siano vissuti dai giovani come un punto di riferimento sicuro, gratuito e aperto. I numeri dimostrano che il progetto sta crescendo e intercettando bisogni reali delle famiglie e dei ragazzi, ma vogliamo coinvolgere ancora più giovani nei prossimi mesi.

Nelle politiche sociali i risultati non si misurano dalle parole, ma dall'impatto concreto che riescono ad avere nella vita delle persone. È questo il parametro con cui valutiamo il lavoro svolto, anche quando emergono interpretazioni differenti sulla sua efficacia."

L'assessore ha infine ringraziato il dirigente comunale, le assistenti sociali, gli operatori del progetto, i partner dell'ATS e soprattutto i ragazzi e le famiglie che stanno contribuendo con la loro partecipazione alla crescita del Progetto DesTeenAzione, confermandolo come un importante presidio educativo e sociale per l'intero territorio crotonese.