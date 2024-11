Conte Infuriato Dopo Inter-Napoli: "Il VAR deve Intervenire!!!" (Video)

Antonio Conte, allenatore del Napoli, non ha trattenuto la sua frustrazione nell’intervista post-gara dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter a San Siro. Il tecnico è esploso contro il VAR, accusandolo di non intervenire in situazioni decisive, sollevando dubbi sul suo utilizzo e lasciando trasparire insoddisfazione.





“Ma che significa? Il VAR deve intervenire se c’è un errore, punto e basta!” ha dichiarato Conte, riferendosi all'episodio del rigore concesso all’Inter, una decisione controversa che, a suo dire, avrebbe potuto essere corretta dal VAR. La sua frustrazione riguarda l'incoerenza nelle decisioni, con il VAR che talvolta corregge errori arbitrali e altre volte no. “Non capisco – ha continuato Conte – sembra che intervengano solo quando gli conviene. Ma fatemi capire, perché non hanno controllato oggi?”





Conte ha espresso dubbi su una gestione che considera imprevedibile e poco chiara. Secondo lui, l'obiettivo del VAR dovrebbe essere la correzione degli errori arbitrali, senza lasciare spazio a interpretazioni personali. "Inizialmente il VAR funzionava bene perché interveniva per errori chiari. Ora, invece, ci si nasconde dietro decisioni dell'arbitro che possono influire pesantemente sull'esito di una partita."





Alla domanda sulla possibilità di chiamare il VAR direttamente da parte degli allenatori, Conte ha respinto categoricamente l'idea. “Non sono io a dover richiedere l'intervento. Se c’è uno strumento per correggere gli errori, questo dovrebbe essere usato automaticamente,” ha ribadito, insistendo sulla necessità di un'applicazione trasparente e coerente della tecnologia.





Nonostante il suo disappunto per l'episodio del rigore, Conte ha voluto sottolineare anche l’atteggiamento del Napoli in campo. “Siamo venuti a San Siro per giocare, non per fare da sparring partner. Contro una squadra forte come l’Inter, i miei ragazzi hanno lottato con personalità, accettando i duelli a tutto campo. Sappiamo che stiamo migliorando e i risultati lo dimostrano: non siamo venuti qui per subire.”





L'allenatore del Napoli conclude con una nota positiva, evidenziando il percorso di crescita della squadra: "Ci sono dei valori importanti e abbiamo ancora margine di miglioramento. Lavoriamo tanto e sono sicuro che i progressi non tarderanno ad arrivare.”





Il commento di Conte non lascia spazio a dubbi: per lui il VAR è uno strumento indispensabile, ma solo se utilizzato in modo chiaro e trasparente. Questo episodio non farà altro che accendere ulteriormente il dibattito sull’uso del VAR e sull'imparzialità della tecnologia applicata al calcio.