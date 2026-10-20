Controllo straordinario a Sora: identificati oltre cento persone e ottanta veicoli

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Nella giornata di ieri, a Sora, si è svolto un controllo straordinario del territorio che ha visto impegnate le forze dell'ordine in un'azione coordinata per garantire maggiore sicurezza e legalità. L'operazione ha coinvolto la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di P.S. di Sora, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dell'Unità Cinofila della Squadra di Nettuno, insieme alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale.

Obiettivi e aree di intervento

Il dispositivo di sicurezza si è concentrato principalmente nelle zone della città dove è maggiore la recrudescenza di reati, con particolare attenzione alle principali arterie urbane e ai luoghi di maggiore aggregazione sociale. L'obiettivo era quello di prevenire e contrastare fenomeni criminali, verificando anche il rispetto della normativa vigente che regolamenta gli esercizi pubblici.

Risultati dell'operazione

L'attività posta in essere ha consentito di identificare oltre cento persone e di verificare la regolarità di circa ottanta veicoli. Sono stati inoltre effettuati controlli agli esercizi pubblici per accertare il rispetto delle normative vigenti. L'efficace sinergia tra le diverse forze di polizia ha permesso di incrementare in modo significativo la percezione di sicurezza e la legalità nelle aree urbane sensibili della città volsca.

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Un modello di collaborazione interforze

Questo tipo di operazioni congiunte rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, finalizzato a garantire una risposta rapida ed efficace alle esigenze di sicurezza dei cittadini. La presenza capillare sul territorio e la sinergia tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale consentono di massimizzare i risultati e di rafforzare il rapporto di fiducia tra le forze dell'ordine e la comunità locale.