Cosenza, Alvini in difficoltà: trasferta a Brescia senza tifosi e con qualche acciacco (Video)

Brescia-Cosenza: Le dichiarazioni del mister Alvini sulla trasferta e sulle sue condizioni di salute





In vista dell’importante sfida tra Brescia e Cosenza, l’allenatore dei rossoblù, Massimiliano Alvini, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative. Il tecnico ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, ammettendo di aver avuto recentemente qualche problema di gola e raffreddore, ma di sentirsi ora in buona forma. La trasferta a Brescia, pur essendo sempre complicata, è affrontata con fiducia e determinazione.





“Stiamo bene, questa è la cosa importante,” ha dichiarato Alvini con tono sereno. “Andiamo a Brescia per fare la nostra partita, consapevoli che ci troveremo di fronte un avversario forte, con obiettivi diversi dai nostri, ma siamo pronti a giocarcela. Purtroppo, ci dispiace non poter contare sul supporto dei nostri tifosi, ma daremo comunque tutto in campo.”





Un Cosenza unito per una sfida impegnativa





Alvini ha sottolineato l’identità solida e definita del Cosenza, costruita con costanza durante la stagione. In particolare, ha evidenziato come la squadra si sia dimostrata compatta anche nei momenti di difficoltà, grazie alla continuità e all’equilibrio. Il tecnico ha espresso fiducia nelle possibilità dei suoi attaccanti di migliorare la produzione offensiva, dichiarando di aver valutato diverse soluzioni tattiche per sfruttare al meglio le qualità di giocatori come Fumagalli e Strizzolo.





Sulle condizioni dei giocatori, Alvini ha chiarito che, nonostante alcuni acciacchi, tutti i giocatori sono a disposizione per la trasferta. “Camporese viene da un infortunio, ma domani sarà comunque tra i convocati, sebbene non ancora pronto per partire titolare. Anche Gios Mari è recuperato e disponibile, dopo un problema fisico recente.”





Un Brescia che piace e un match da affrontare con carattere





Interrogato sulle caratteristiche del Brescia, Alvini ha mostrato apprezzamento per la squadra avversaria, definendola esperta e ben guidata. “Il Brescia è reduce da risultati importanti e dispone di giocatori di esperienza. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma siamo pronti a dare il massimo per portare a casa un risultato positivo,” ha spiegato il tecnico.





Infine, il mister ha parlato del suo legame con la tifoseria del Cosenza, commentando con orgoglio la calorosa accoglienza ricevuta durante l’ultima partita. “Lavorare per il Cosenza è un piacere, e il legame con i tifosi è qualcosa di speciale. Domani daremo tutto per loro, anche se non potranno essere presenti sugli spalti.”





La sfida contro il Brescia rappresenta dunque una prova importante per il Cosenza, che con unità e determinazione è pronto a dimostrare il suo valore sul campo, proseguendo il percorso verso l’obiettivo stagionale della salvezza.