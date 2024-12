Cosenza, Mister Alvini: "Serve una reazione immediata, ma i limiti ci complicano" (Video)

Mister Alvini: "A Cesena per fare il massimo, vogliamo una reazione"

Cosenza Calcio, conferenza stampa pre-Cesena di Mister Alvini. Prima della partenza verso Cesena, il tecnico rossoblù ha incontrato i giornalisti per fare il punto sulla situazione della squadra, analizzando il momento attuale e delineando gli obiettivi immediati.

Il momento del Cosenza: tra fiducia e voglia di rivalsa

Dopo la sconfitta casalinga contro il Mantova, Alvini mantiene il focus sull'importanza di chiudere al meglio l'anno: “Ci sono ancora quattro partite prima della sosta. Dobbiamo continuare sul percorso fatto, migliorando i nostri difetti e puntando al massimo. Dopo sette risultati utili, perdere una partita può succedere, ma vogliamo reagire subito”, ha affermato il mister.

Con 20 punti conquistati in 16 partite, Alvini considera il cammino del Cosenza positivo, sottolineando il lavoro svolto dai suoi giocatori: “Date le difficoltà iniziali, questa squadra merita grande riconoscimento. Ora dobbiamo spingere al massimo per ottenere più punti possibile nelle prossime gare”.

Il confronto tra casa e trasferta

Un tema ricorrente è la differenza di rendimento tra le gare in casa e quelle in trasferta. Alvini ammette che i numeri evidenziano una maggiore solidità lontano dal San Vito-Marulla: “È vero, fuori casa spesso ci esprimiamo meglio, ma non sempre siamo stati premiati. In casa, invece, mancano alcune giocate decisive che potrebbero fare la differenza. Puntiamo a invertire questa tendenza”.

Situazione infortuni e formazione

La lista degli indisponibili include Charlis e Cimino, mentre Zilli e Strizzolo tornano a disposizione. Per quanto riguarda Josè Mauri, il mister ha dichiarato: “Valuteremo dopo un esame odierno. Potrebbe raggiungerci domani, ma non è sicuro al 100%”. La probabile assenza di alcuni centrocampisti chiave potrebbe portare a un cambiamento tattico: “Senza Charlis e con Josè Mauri in dubbio, potremmo adottare un atteggiamento più d’attesa, simile a quanto fatto contro il Bari”.

Il Cesena: un avversario da rispettare

Alvini non nasconde la difficoltà della trasferta contro il Cesena, squadra che ha raccolto 17 dei suoi 22 punti tra le mura amiche: “Affrontiamo una squadra forte, costruita per obiettivi diversi dai nostri. Nonostante questo, il Cosenza andrà a Cesena per fare la sua partita, come ha sempre fatto, dando il massimo”.

Un pensiero ai tifosi e al clima natalizio

Tra le domande più curiose, quella di un giornalista che ha chiesto cosa chiederebbe Mister Alvini nella sua “letterina di Natale”. La risposta è stata emblematica: “Vorrei regalare il massimo a questa squadra, alla società e ai tifosi. Daremo tutto in ogni partita, con le nostre idee e caratteristiche”.

Infine, il mister ha accennato alla possibilità di organizzare allenamenti a porte aperte per coinvolgere la tifoseria, ma ha ribadito: “Adesso pensiamo a Cesena. Ogni cosa a suo tempo”.

Prossimi appuntamenti

Il match contro il Cesena rappresenta un banco di prova importante per il Cosenza, che cercherà di consolidare la sua posizione in classifica e rispondere sul campo dopo l’ultima sconfitta. I tifosi rossoblù si aspettano una prova di carattere e, come sempre, una squadra pronta a lottare fino all’ultimo minuto.