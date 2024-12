Cosenza beffato dagli episodi: Mister Alvini furioso, ma la squadra delude (Video)

Mister Alvini: "Episodi decisivi, ma serve più qualità per salvarci"





Cosenza, 7 dicembre 2024 – La conferenza stampa post-partita di Mister Alvini, dopo la sconfitta del Cosenza contro il Frosinone per 0-1, è stata accesa e ricca di spunti polemici. Il tecnico dei rossoblù non ha nascosto la frustrazione per gli episodi controversi che, a suo dire, hanno condizionato il risultato finale.





La polemica sul gol e il rigore mancato





Alvini ha duramente criticato la decisione arbitrale sul gol del Frosinone, dichiarando: “Il gol non era regolare. C’era un fuorigioco attivo e un fallo evidente su Ricciardi. Non voglio cercare alibi, ma è assurdo che una rete del genere venga convalidata”. Il tecnico ha poi posto l’accento su un episodio al 71°, definito “clamoroso”: “Il portiere aveva il pallone sotto controllo e Monterisi ha usato le mani per giocarlo. È un rigore netto. Non si può ignorare un episodio del genere, è inammissibile”.





La partita: una prestazione opaca





Al di là degli episodi, Alvini ha riconosciuto i limiti della propria squadra: “Siamo stati lenti nel palleggio e poco incisivi nella trequarti avversaria. Ci siamo mossi meno rispetto a quanto sappiamo fare”. Il tecnico ha ammesso che la squadra non è riuscita a replicare la grinta vista in altre occasioni: “Abbiamo creato occasioni, ma siamo stati meno qualitativi negli ultimi metri. Per salvarci dobbiamo alzare il livello delle prestazioni”.





Le domande dei giornalisti





Diverse le osservazioni avanzate dai cronisti. Davide Franceschelli ha sottolineato la mancanza di incisività offensiva, mentre Roberto Barbarossa ha evidenziato i limiti nella costruzione del gioco: “Siamo stati troppo orizzontali e prevedibili”, ha ammesso Alvini, promettendo di lavorare su questi aspetti. Pippo Gatto ha invece criticato la gestione dei calci d’angolo, un tema su cui il tecnico ha concordato: “Abbiamo sbagliato alcune esecuzioni, ma contro una squadra fisicamente superiore è stato difficile”.





Gli episodi e il futuro





A chi ha chiesto se il Cosenza intendesse presentare ricorso per l’episodio del rigore, Alvini ha risposto con pragmatismo: “Non sono decisioni che spettano a me. Ma una situazione del genere, con un giocatore che tocca il pallone con le mani per cinque secondi, è davvero inaccettabile”. Nonostante la delusione, il tecnico ha concluso con un appello alla squadra: “Dobbiamo reagire, migliorare e lottare per la salvezza. Gli episodi ci hanno danneggiato, ma non possiamo appoggiarci solo su questo”.





Uno sguardo ai giocatori





Infine, Alvini ha risposto a domande sui singoli giocatori, chiarendo che elementi come Dorazio e Camporese sono ancora parte del progetto, nonostante le scelte tecniche degli ultimi incontri. “Tutti si allenano bene e sono disponibili. Ma devo fare delle scelte e ultimamente ho dato continuità a chi ha garantito solidità difensiva”, ha spiegato il mister.





Il contesto della stagione





La sconfitta contro il Frosinone lascia il Cosenza in una posizione delicata, con la salvezza che appare sempre più una sfida ardua. Alvini e il suo staff dovranno lavorare duramente per correggere i difetti emersi e cercare di ottenere punti fondamentali nelle prossime partite.