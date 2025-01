Cosenza Calcio corre ai ripari: “Porta un amico in Curva” I dettagli

Cosenza Calcio: al via la promozione “Porta un amico in Curva” per la sfida contro il Cittadella

La Società Cosenza Calcio corre ai ripari per incentivare il tifo e l’affluenza allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” in occasione dell’importante sfida contro il Cittadella. Con l’obiettivo di coinvolgere sempre più sostenitori, il club rossoblù lancia la promozione “Porta un amico in Curva”, un’iniziativa che punta a riempire gli spalti e creare un’atmosfera ancora più calorosa per sostenere la squadra.

Come funziona la promozione “Porta un amico in Curva”

La promozione è semplice e pensata per favorire la partecipazione dei tifosi. Ecco i dettagli:

1.Acquisto presso Store o Botteghini: Chi acquista un biglietto di Curva (Catena o Bergamini) presso lo Store ufficiale o i Botteghini dello stadio potrà richiedere un tagliando gratuito per un’altra persona. Sarà necessario presentare il documento d’identità per l’emissione del biglietto omaggio.

2.Acquisti online: Anche chi ha già acquistato un tagliando di Curva in modalità online potrà beneficiare dell’iniziativa recandosi fisicamente allo Store o ai Botteghini per richiedere il biglietto omaggio.

3.Abbonati di qualsiasi settore: Gli abbonati, indipendentemente dal settore di appartenenza, avranno l’opzione esclusiva di richiedere un tagliando gratuito per il proprio settore, rendendo così possibile condividere l’esperienza con un amico o un familiare.

Un’iniziativa per rafforzare il legame tra squadra e tifosi

Con questa iniziativa, il Cosenza Calcio dimostra ancora una volta di voler rafforzare il legame con i propri tifosi, che rappresentano il cuore pulsante della squadra. L’idea di incentivare la partecipazione non è solo un modo per sostenere i rossoblù durante la partita, ma anche un’opportunità per avvicinare nuovi appassionati al mondo del calcio e al calore del tifo cosentino.

Quando e dove usufruire della promozione

La promozione “Porta un amico in Curva” è valida fino al giorno della partita contro il Cittadella, inclusa. Per usufruire dell’iniziativa, è sufficiente recarsi allo Store ufficiale del Cosenza Calcio o ai Botteghini dello stadio, dove sarà possibile effettuare tutte le operazioni necessarie.

Parola d’ordine: riempire lo stadio

La sfida contro il Cittadella rappresenta un appuntamento cruciale per il Cosenza Calcio. La società punta a un “San Vito-Gigi Marulla” gremito, in grado di sostenere la squadra in un momento importante della stagione. L’appello è quindi chiaro: portate amici, parenti e conoscenti per vivere insieme una giornata di sport e passione.

Conclusione

La promozione “Porta un amico in Curva” è un’iniziativa vincente per unire la comunità sportiva di Cosenza e spingere i colori rossoblù verso nuovi traguardi. Non resta che approfittarne e riempire lo stadio per sostenere la squadra nella sfida contro il Cittadella.

Tag SEO: Cosenza Calcio, Porta un amico in Curva, promozione Cosenza Cittadella, biglietti Cosenza Calcio