Cosenza-Catanzaro 1-1: Alvini elogia il cuore della sua squadra e chiede rinforzi per la salvezza (Video)

Il derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro si è concluso con un emozionante 1-1, lasciando il pubblico del Marulla in estasi per lo spettacolo offerto. Al centro della scena, le parole di Mister Massimiliano Alvini, che in conferenza stampa ha analizzato con passione la prestazione della sua squadra, non risparmiando però alcune osservazioni critiche sul futuro.





Un punto che pesa come una vittoria





"Questa partita resterà scritta nella storia", ha dichiarato Alvini. "In dieci uomini contro una squadra costruita per altri livelli, i miei ragazzi hanno messo cuore, intelligenza e coraggio. Abbiamo tirato quattro volte in porta, colpito due traverse e segnato un gol su rigore. Un'impresa calcistica contro ogni pronostico". Le emozioni del tecnico erano evidenti, culminando in un ringraziamento sincero ai suoi giocatori: "Non posso che dire grazie per quello che hanno fatto".





Un risultato morale, ma la classifica preoccupa





Con 17 punti al giro di boa, il Cosenza rimane in fondo alla classifica di Serie B, ma Alvini sottolinea: "Sul campo avremmo 21 punti, saremmo salvi. Questo dimostra che abbiamo una squadra viva, capace di lottare fino all’ultimo". Tuttavia, la realtà è che per la salvezza serviranno almeno 26-27 punti nel girone di ritorno, un’impresa che richiede rinforzi mirati nel mercato invernale.





L’appello al presidente: servono rinforzi





"Il presidente deve comunicare se è in grado di rinforzare questa squadra, prima a me e poi alla città", ha dichiarato il tecnico con franchezza, rispondendo alle domande dei giornalisti. La necessità di investimenti è evidente, ma Alvini ha voluto riportare l’attenzione sul presente: "Oggi non è il momento di polemiche. Dobbiamo solo ringraziare i ragazzi per la prestazione straordinaria".





L’arbitraggio e le decisioni controverse





Non sono mancate le critiche verso la direzione arbitrale, definita "assurda" dallo stesso Alvini, che però ha preferito glissare: "Non voglio parlare degli arbitri. È giusto che se ne occupi la società". L'espulsione di Caporale e alcune decisioni contestate hanno complicato la partita, ma non hanno scalfito lo spirito dei giocatori.





Un messaggio ai tifosi





Alvini ha voluto chiudere con un messaggio rivolto al pubblico rossoblù: "Oggi abbiamo pareggiato insieme, squadra e tifosi. Non ci hanno mai abbandonato, e questo punto è merito anche loro. Restateci vicini, perché la battaglia è lunga e abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto".





Sguardo al futuro





Il prossimo impegno vedrà il Cosenza affrontare la capolista Sassuolo, una sfida ancora più ardua: "Sarà dura, ma ce la giocheremo come sempre. Questa squadra non muore mai", ha promesso il tecnico. Il punto conquistato contro il Catanzaro non solo dà morale, ma rappresenta una scintilla di speranza per un girone di ritorno da vivere tutto d’un fiato.





Con il cuore e il coraggio mostrati nel derby, il Cosenza continua a lottare, ma ora servono risposte dal mercato per trasformare la passione in punti decisivi.





Leggi Anche

Cosenza-Catanzaro 1-1: Mister Caserta analizza la sfida nel post-gara (Video)