Cosenza-Catanzaro 1-1: Mister Caserta analizza la sfida nel post-gara (Video)

Il derby tra Cosenza e Catanzaro si è chiuso con un pareggio 1-1, un risultato che lascia entrambe le squadre con rimpianti e riflessioni.

Il tecnico del Catanzaro, Fabio Caserta, ha condiviso il suo punto di vista in conferenza stampa, offrendo spunti interessanti sulle dinamiche della gara e sulle decisioni che hanno influenzato il risultato finale.





Un derby dai due volti





Caserta ha esordito sottolineando l’unicità di queste partite: "I derby sono sempre incontri a sé stanti, caratterizzati da adrenalina e dalla paura di sbagliare. Nonostante il valore dei tre punti, il contesto emotivo e la pressione delle tifoserie rendono queste sfide molto diverse dalle altre."





Il Catanzaro è partito bene, secondo il mister, ma l’espulsione nel primo tempo ha cambiato le carte in tavola, costringendo il Cosenza a chiudersi e a giocare di rimessa.

"Abbiamo creato diverse occasioni per passare in vantaggio, ma dopo il gol non siamo stati bravi a gestire la partita. Questo è ciò che mi ha deluso di più."





I problemi nella gestione della partita





La fase finale del match ha evidenziato lacune nella gestione della superiorità numerica.

"Dopo il gol avremmo dovuto gestire meglio il possesso palla, magari cercando di portare il pallone in angolo negli ultimi secondi. Invece, abbiamo concesso una ripartenza che ha portato al rigore del pareggio", ha ammesso Caserta, riconoscendo l’errore collettivo del gruppo.





Anche i cambi operati dal tecnico sono stati oggetto di discussione.

Caserta ha spiegato le sue scelte, come l’impiego di Buso da mezzala e la decisione di non inserire Antonini nel finale: "Col senno di poi, certe scelte possono essere messe in discussione, ma non credo che la mancanza di Antonini sia stata determinante. Il problema è stato nella gestione mentale e tecnica della partita."





Cosenza elogiato per la determinazione





Non sono mancati riconoscimenti al Cosenza, capace di credere nel pareggio fino alla fine nonostante l’inferiorità numerica.

"Il Cosenza è stato bravo a sfruttare le seconde palle e le situazioni su palla inattiva. Ha mostrato carattere e aggressività, specialmente negli ultimi 10 minuti, mettendoci in difficoltà con palloni alti e spioventi in area."





Un’occasione mancata per il calcio calabrese





Il mister ha infine espresso rammarico per l’assenza di entrambe le tifoserie allo stadio, sottolineando come questa mancanza abbia tolto magia all’evento.

"Un derby senza tifosi perde gran parte del suo significato. È una sconfitta per il calcio calabrese."





Prossimo obiettivo: Salernitana





Archiviato il derby, il Catanzaro dovrà ricaricare le energie per la sfida contro la Salernitana del 29 dicembre.

Caserta si è detto fiducioso nella capacità della squadra di ripartire, nonostante la delusione:

"Dobbiamo imparare dagli errori commessi oggi e concentrarci sul futuro. Ogni partita è un’opportunità per migliorare."





Questo pareggio, seppur amaro per il Catanzaro, offre spunti di crescita sia tecnici che mentali, fondamentali per affrontare il prosieguo del campionato con maggiore consapevolezza e determinazione.





