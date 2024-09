Cosenza-Sassuolo 0-1: Mister Alvini analizza la sconfitta e le scelte tattiche (Video)

COSENZA, 20 SETT. 2024 – Al termine della partita contro il Sassuolo, Mister Alvini si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

La sconfitta per 0-1, maturata a seguito di un episodio sfavorevole, lascia l’amaro in bocca, ma l'allenatore non cerca alibi.

La sostituzione di Charlis e gli equilibri tattici

Alla domanda di Roberto Barbarossa di Tutto Sport sulla sostituzione di Charlis, che ha destato qualche perplessità, Alvini ha spiegato: "Non stava benissimo e ho voluto cambiare qualcosa in mezzo al campo. La sostituzione era necessaria per provare a cambiare l'inerzia della partita, anche se non penso sia stata quella la causa dello squilibrio".

Un Sassuolo diverso e un Cosenza equilibrato

Durante l'intervista, D. Franceschiello ha evidenziato come il Sassuolo abbia cambiato modulo durante la gara. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – ha commentato Alvini – il Sassuolo ha adattato il suo gioco, inserendo un difensore centrale in più. Tuttavia, non credo ci siano state grandi differenze tattiche tra il primo e il secondo tempo. È stata una partita decisa dagli episodi".

Il gol subito e la gestione delle transizioni

Rispondendo a Pippo Gatto, Alvini ha analizzato il gol subito: "Il gol è arrivato in una situazione in cui eravamo in attacco. Un episodio sfortunato, ma non posso biasimare i ragazzi. Abbiamo concesso qualcosa su due transizioni, ma anche noi abbiamo creato occasioni".

Problemi con il terreno di gioco

Un altro tema trattato è stato il pessimo stato del campo, sollevato da Renzo Andropoli. Alvini ha commentato: "Il campo è sicuramente un problema, ma non posso usarlo come scusa. Dobbiamo concentrarci su come migliorare e correggere gli errori commessi".

I cambi e la crescita del gruppo

Franco Segreto ha chiesto del contributo di D'Orazio e Cervo, costretti a uscire per infortuni. Alvini ha spiegato che i giocatori subentrati hanno fatto del loro meglio: "Ogni partita è un’opportunità di crescita. Abbiamo difetti da limare, ma la squadra ha mostrato impegno e serietà".

L'analisi dell'arbitraggio

In conclusione, è stato chiesto un parere sull'arbitraggio. Alvini ha dichiarato: "Non entro nel merito degli episodi. Arbitrare è difficile, ma credo che il recupero potesse essere più lungo. Detto questo, non cerco alibi".

Conclusioni

La sconfitta contro il Sassuolo lascia spazio a riflessioni, ma Mister Alvini si mostra fiducioso: "Lavoriamo per migliorare e affrontare le prossime sfide con maggiore consapevolezza. Il campionato di Serie B è difficile e non regala nulla, ma sono fiducioso nel percorso di crescita della squadra".

