Covid: Vella, siamo solo alla fine dell'inizio. "C'è ancora molto da lavorare con i nostri comportamenti".

ROMA, 22 OTT - "Condivido quello che disse Churchill dopo la prima vittoria inglese, a metà della Seconda Guerra Mondiale: Attenzione, non è la fine, ma siamo alla fine dell'inizio. C'è ancora molto da lavorare con i nostri comportamenti. Speriamo che la scienza ci aiuti, ma occorre capire quali misure concrete adottare per non farci travolgere dalla pandemia".

Stefano Vella, infettivologo e docente di Salute Globale all'Università Cattolica di Roma, ha descritto così il momento attuale della pandemia Covid, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival della Salute Globale.

Il festival, che si svolgerà online dal 5 al 9 novembre, metterà a confronto premi Nobel, pensatori, clinici e cittadini sui grandi temi sociali, economici, politici, collegati alla salute e sarà un'occasione per fare il punto sull'attuale situazione globale collegata alla pandemia, nonché sulle ripercussioni della stessa su tutto l'ambito sanitario.