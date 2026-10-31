Cremona, controlli delle Volanti: due arresti in via Mantova

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La Questura di Cremona ha reso noto che, nel corso dell'ordinaria attività di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti hanno fermato un'autovettura in transito lungo via Mantova. A bordo del veicolo due cittadini italiani, di 41 e 16 anni, entrambi residenti in Campania.

Il fermo in via Mantova

L'episodio rientra nelle verifiche quotidiane disposte dalla Questura per garantire sicurezza e legalità nelle strade cittadine. Il controllo, avvenuto nella serata di ieri, ha portato all'arresto dei due occupanti dell'auto, sebbene le autorità non abbiano ancora diffuso ulteriori dettagli sulle accuse contestate.

Un'attività costante di prevenzione

Le Volanti della Questura di Cremona svolgono un ruolo cruciale nel presidio del territorio, con interventi mirati a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare i cittadini. Questo nuovo episodio conferma l'attenzione delle forze dell'ordine verso le dinamiche sospette, anche in transito su strade urbane.

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Risvolti investigativi

Al momento non sono state rese note le motivazioni specifiche del fermo, ma è probabile che ulteriori accertamenti siano in corso per chiarire la posizione dei due individui. La Questura invita a segnalare eventuali situazioni anomale per contribuire alla sicurezza collettiva.