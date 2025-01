Cremonese-Cosenza: Alvini tra emergenze e pochi punti, serve una svolta (Video)

Cosenza in difficoltà: Alvini cerca soluzioni tra emergenze e punti che non arrivano

Nella sala stampa Donato Bergamini del San Vito-Marulla, il mister del Cosenza, Massimiliano Alvini, si è confrontato con la stampa alla vigilia della delicata trasferta contro la Cremonese. Una sfida difficile, contro una squadra attrezzata per puntare alla promozione, ma che il tecnico affronta con determinazione e fiducia.

Il valore dell’avversario e i nuovi innesti

"La Cremonese è una delle squadre più forti del campionato, con ambizioni chiare di salire di categoria", ha esordito Alvini. "Ne siamo consapevoli, ma siamo pronti a dare il massimo. Per quanto riguarda i nuovi arrivati, Gargiulo è a disposizione, anche se viene da un periodo con meno minuti giocati. Faremo una valutazione sulla sua tenuta fisica".

Lavoro su palle inattive e gestione della gara

Tra le criticità evidenziate dai giornalisti, le palle inattive e la gestione del vantaggio sono temi centrali. "Abbiamo fatto passi avanti sulle palle ferme, ma c’è ancora margine di miglioramento. Lavoriamo quotidianamente per affinare il tempo di battuta", ha spiegato Alvini. Sulla gestione delle partite, il mister ha ammesso che ci sono stati errori, come contro Sassuolo e Mantova: "Dobbiamo migliorare, ma ci stiamo lavorando con grande impegno".

La sfida salvezza e il morale della squadra

Con una classifica che non sorride, Alvini non si nasconde: "L’obiettivo primario è arrivare al playout. Credo nella squadra e nel lavoro che stiamo facendo. Le prestazioni ci sono, ora dobbiamo concretizzare. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma uniti possiamo raggiungere il nostro traguardo".

Emergenza a centrocampo e scelte tecniche

La situazione a centrocampo, complicata dalle assenze di Kanaan e Culfal, costringerà Alvini a soluzioni alternative: "Stiamo valutando di abbassare Florenzi o di inserire Gargiulo dall’inizio. Le opzioni ci sono, sceglieremo in base alle condizioni e alle esigenze tattiche".

Sui giocatori meno utilizzati, come Fumagalli e Ricci, il tecnico ha rassicurato: "Non ci sono problemi, solo scelte tecniche o situazioni fisiche. Tutti sono in considerazione, e il loro contributo sarà fondamentale nella fase cruciale della stagione".

Fiducia e determinazione per il futuro

Nonostante le difficoltà, Alvini trasmette energia e determinazione: "Abbiamo fiducia, siamo concentrati e pronti a portare a casa risultati importanti. La squadra ha un’identità chiara e non manca di impegno o voglia. Andiamo a Cremona per fare una prestazione che ci permetta di continuare a credere nella salvezza".

La partita contro la Cremonese rappresenta un crocevia importante per il Cosenza. Mister Alvini e i suoi ragazzi sono pronti a lottare con tutte le forze, consapevoli che ogni punto potrebbe fare la differenza nella corsa per mantenere la categoria.