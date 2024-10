Crotone, oggi Adiconsum in piazza della Resistenza promuove lo Sportello del Consumatore

L’Adiconsum Calabria - associazione a difesa dei consumatori, sarà in piazza a Crotone oggi, lunedì 7 ottobre, per promuovere lo Sportello del consumatore.



L’appuntamento è in piazza della resistenza, dalla 9 alle 13, dove i rappresentanti di Adiconsum incontreranno i cittadini per informarli sull’attività dello sportello del consumatore di Crotone, fornendo consulenza, assistenza legale e supporto contro pubblicità ingannevoli, pratiche commerciali scorrette, contratti poco chiari, truffe e bollette pazze.



Lo sportello punta a essere un punto di riferimento per i consumatori ed i cittadini del territorio di Crotone che hanno bisogno di sostegno per la tutela dei propri diritti.



«Abbiamo riscontrato un notevole interesse da parte dei cittadini - afferma Michele Gigliotti, presidente Adiconsum Calabria - soprattutto pensionati, che si sono rivolti allo sportello del consumatore che, ricordiamo, rientra nel programma generale di intervento della Regione Calabria con l'utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. 6 maggio 2022.



In un anno di attività il percorso intrapreso ha esaminato ed affrontato diverse tematiche. Siamo convinti - conclude Gigliotti - che l’impegno di Adiconsum Calabria debba essere sempre maggiore per informare e formare il consumatore al fine di assisterlo e guidarlo in comportamenti più consapevoli e responsabili».