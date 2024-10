Crotone – Taranto 2-1: La vittoria sofferta degli squali e le parole di Mister Longo (Video)

CROTONE – Il Crotone conquista una vittoria preziosa contro il Taranto, imponendosi per 2-1 in una partita ricca di emozioni e difficoltà. Nonostante il Taranto sia riuscito a mantenere una certa resistenza, i padroni di casa hanno dominato in termini di possesso e tiri in porta. Alla fine, il successo ha premiato la squadra di mister Moreno Longo, che ha elogiato l'atteggiamento dei suoi giocatori.





La partita in numeri e dominio sul campo

Mister Longo ha aperto l’intervista post-gara con una disamina tecnica, evidenziando l’importanza delle statistiche. “Abbiamo tirato 12 volte, di cui 10 nello specchio della porta, mentre loro solo due. Anche i calci d'angolo erano a nostro favore. Il risultato è giusto, ma anche se non avessimo vinto, non avremmo potuto recriminare nulla ai ragazzi", ha detto il tecnico. Le statistiche sono infatti schiaccianti: il Crotone ha tenuto il controllo del match, nonostante il Taranto abbia cercato di sfruttare alcune ripartenze, come al 43° minuto del primo tempo.





Secondo tempo: spirito e reazione

Nel secondo tempo, il Taranto ha trovato il gol su calcio piazzato, riaprendo la partita. Tuttavia, Longo ha lodato la capacità della sua squadra di non perdere la concentrazione: "Abbiamo subito un gol su palla inattiva, ma la squadra ha mantenuto l’identità e ha reagito senza aprire file negativi, portando a casa il risultato." Un segno di maturità che ha contraddistinto lo spirito del Crotone.





L’importanza dei cambi e l'elogio alla squadra

Riguardo ai cambi effettuati durante la partita, Longo ha minimizzato l'impatto, sottolineando che la squadra meritava il vantaggio già dal primo tempo, grazie alle occasioni create, tra cui una traversa colpita da Silva. Tuttavia, ha riconosciuto che i giocatori subentrati hanno dato il loro contributo: “Chi entra deve sempre essere pronto a fare la differenza e oggi tutti lo hanno fatto bene. Ma la partita si vince in 90 minuti, e chi ha giocato fin dall’inizio ha dato il massimo”.





Innovazioni tattiche e il ruolo di Spina e Silva

Un aspetto che ha sorpreso positivamente i tifosi è stata la posizione di Spina come trequartista e Silva largo sulla fascia. Il mister ha spiegato che queste scelte erano studiate per sfruttare gli spazi lasciati dal Taranto e per valorizzare i giocatori nelle rispettive zone di competenza. "Spina ha giocato una grande partita sulla trequarti, e Silva ha dato frutti importanti sull'esterno. La nostra squadra ha un’identità chiara e sa come sfruttare gli spazi."





Errori e margini di miglioramento

Nonostante la vittoria, Longo ha voluto sottolineare alcuni aspetti su cui lavorare: "Abbiamo commesso errori, come sul gol subito in fuorigioco. È una situazione che dobbiamo migliorare. Tuttavia, la cosa che mi ha reso più felice è stata la capacità della squadra di reagire agli errori e diventare addirittura più forte." L'allenatore ha poi citato il concetto di “antifragilità”, ossia la capacità di migliorare nonostante le difficoltà.





Conclusione

La vittoria contro il Taranto ha mostrato un Crotone determinato e pronto a lottare su ogni pallone, nonostante alcuni momenti di difficoltà. Mister Longo, con la sua analisi lucida e tecnica, ha reso omaggio ai suoi giocatori e ha tracciato la rotta per le prossime partite. L’obiettivo è chiaro: continuare a migliorare, sfruttando ogni occasione per crescere come squadra.