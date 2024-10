Da Bruxelles: Giorgia Meloni sulla legge di bilancio e l’impegno dell’Italia (Video)

Bruxelles - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto oggi un punto stampa in diretta da Bruxelles, subito dopo aver lasciato un incontro dell'Unione Europea e del Consiglio di Cooperazione del Golfo. L'intervento si è concentrato sulla recente approvazione della legge di bilancio, sottolineando i risultati raggiunti dal governo e l'importanza delle misure adottate per il Paese.





Meloni ha espresso orgoglio per il lavoro svolto dalla sua squadra, ringraziando in particolare Matteo Salvini, Antonio Tajani e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La Presidente ha descritto la manovra come una "manovra seria e di buon senso", orientata a indirizzare le risorse disponibili verso le priorità nazionali, quali redditi, salari, lavoro, sostegno alle imprese, salute e famiglia, tutto mantenendo i conti in ordine.





Le misure principali della manovra





Uno dei punti salienti del bilancio è la conferma del cuneo fiscale, che passerà dalla decontribuzione alla defiscalizzazione, diventando strutturale. La platea dei beneficiari verrà ampliata fino a un reddito annuo di 40.000 euro, con un decalage, soddisfacendo così una delle principali richieste delle forze sindacali. Anche la super deduzione del costo del lavoro al 120% diventerà strutturale, così come l'accorpamento delle prime due aliquote dell'IRPEF.





Meloni ha annunciato ulteriori misure a sostegno delle famiglie, come l’aggiunta di un terzo mese di congedo parentale retribuito all’80%, oltre a un fondo per estendere i benefici anche alle lavoratrici autonome. Le risorse derivate dall’eliminazione della detrazione per i figli a carico sopra i 30 anni saranno destinate a un contributo di 1.000 euro per i nuovi nati nelle famiglie con redditi inferiori a 40.000 euro.





Sanità e pubblico impiego





Meloni ha anche messo in evidenza l’aumento delle risorse destinate al Fondo Sanitario Nazionale, che raggiungerà i 136,5 miliardi di euro nel 2025 e i 140 miliardi nel 2026, il valore più alto mai registrato. Tuttavia, ha anche sottolineato la necessità di un dialogo con le regioni per garantire una gestione efficiente delle risorse.





Nel settore del pubblico impiego, la manovra prevede 4,5 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti e l’assunzione di 3.000 nuovi dipendenti, con l’obiettivo di accelerare i processi civili, una delle grandi criticità del sistema giuridico italiano.





Copertura delle misure





Sul fronte delle coperture, la Presidente del Consiglio ha spiegato che 3,6 miliardi arriveranno da banche e assicurazioni, mentre altri 3,5 miliardi saranno recuperati dai risparmi dei ministeri. Ha anche citato l’efficacia della riforma fiscale nel generare entrate attraverso la lotta all'evasione.





Collaborazione con le banche





In risposta alle preoccupazioni sollevate riguardo agli effetti delle nuove tasse su banche e assicurazioni sui consumatori, Meloni ha affermato che le misure sono state elaborate in collaborazione con le associazioni di categoria. Secondo la Presidente, si è cercato di allargare la base imponibile rivedendo alcuni meccanismi contabili, garantendo così risorse da destinare alle famiglie e ai redditi più bassi.





Il futuro della cooperazione in Europa





Riguardo ai temi di immigrazione, Meloni ha ribadito l'importanza della collaborazione tra i paesi europei. Domani è prevista una riunione tra i paesi "like-minded" in tema di immigrazione, promossa da Italia, Danimarca e Olanda. Meloni ha lodato la collaborazione con la Commissione Europea e la Presidente Ursula von der Leyen, sottolineando i risultati concreti ottenuti.





Concludendo il suo intervento, Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dal suo governo, pur riconoscendo le difficoltà incontrate lungo il percorso. "Tutti gli sforzi che potevamo fare, li abbiamo fatti", ha detto la Presidente, lasciando aperta la porta a future collaborazioni per migliorare ulteriormente la gestione delle risorse del Paese.





