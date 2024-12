Detenuto morto nel carcere di Catanzaro: Procura apre un'inchiesta per omicidio colposo

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso di un detenuto di 30 anni, trovato privo di vita questa mattina nella sua cella.

L’uomo era stato arrestato ieri con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari, misura a cui era sottoposto per maltrattamenti nei confronti dei genitori.

La vicenda: dall’arresto al tragico epilogo

Il trentenne, residente a Borgia, nel catanzarese, aveva lamentato problemi di salute nei giorni precedenti all’arresto, tanto da recarsi in ospedale per accertamenti.

Anche al momento dell’arresto, eseguito ieri dalle forze dell’ordine, si era reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Nonostante i controlli effettuati, i medici non avevano riscontrato condizioni tali da impedirne la traduzione in carcere.

La denuncia dei familiari

La morte del giovane ha spinto i familiari, assistiti dall’avvocato Antonio Lomonaco, a presentare una denuncia-querela contro ignoti.

La Procura, rappresentata dal sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Disposta l’autopsia

Come parte delle indagini, il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo del trentenne.

L’esame sarà eseguito domani presso l’ospedale di Catanzaro, con l’obiettivo di stabilire le cause del decesso e verificare se vi siano stati eventuali errori o negligenze.

Focus dell'inchiesta

L’inchiesta punta a ricostruire gli eventi che hanno portato al tragico epilogo.

Tra i punti chiave dell’indagine figurano il controllo sanitario effettuato al momento dell’arresto e le condizioni in cui il giovane è stato detenuto.

Un caso che solleva interrogativi

La morte del detenuto pone nuovamente l’attenzione sulle condizioni dei detenuti nelle carceri italiane e sulle procedure seguite in situazioni di fragilità fisica e psicologica.

Questo episodio, drammatico e delicato, richiede risposte chiare e trasparenti per fare luce su eventuali responsabilità.