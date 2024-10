Disfatta Crotone: umiliato 4-0 dall'Avellino, le dichiarazioni di Mister Longo (Video)

Crotone-Avellino: Le dichiarazioni di Mister Longo dopo la sconfitta 4-0





Crotone, uno stop pesante contro l'Avellino





La sconfitta del Crotone contro l'Avellino, con un punteggio finale di 4-0, ha lasciato il segno, e a fine gara Mister Longo non si è sottratto alle domande difficili dei giornalisti. In un'intervista post-gara, il tecnico ha riconosciuto le difficoltà della sua squadra e l'importanza di riflettere su quanto accaduto.





L'analisi di Mister Longo





Durante l'intervista, Longo ha parlato senza mezzi termini: "Stasera abbiamo preso quattro gol, una cosa che non ricordo sia mai accaduta. Non c'è nulla da salvare da questa partita." Il mister ha espresso chiaramente la sua frustrazione per la mancanza di reazione da parte della squadra, sottolineando che le difficoltà difensive si protraggono da tempo, nonostante i tentativi di risolverle.





Secondo Longo, il primo tempo non è stato del tutto negativo: "Abbiamo provato a fare delle cose diverse, come l'alzamento delle linee e la superiorità numerica in alcune situazioni, ma siamo stati puniti da un dettaglio che ha fatto la differenza." Ha riconosciuto che, una volta preso il secondo gol, la squadra non è più riuscita a rientrare in partita.





Un problema di mentalità?





Una delle critiche mosse a Longo è stata la mancanza di grinta e determinazione da parte della squadra dopo aver subito il gol. "Ci siamo detti di rimanere in partita tra il primo e il secondo tempo, ma appena andiamo in uno contro uno non reggiamo il confronto. Questo è il problema più grande." La frustrazione di Longo emerge chiaramente quando riconosce che la squadra fatica a mantenere la concentrazione e la solidità mentale necessaria per reagire.





Possibili cambiamenti tattici





Mister Longo ha provato a giustificare alcune delle scelte tattiche, spiegando che il Crotone ha cercato di rispondere all’Avellino con una difesa più accorta e un approccio speculare. Tuttavia, ha ammesso che i cambiamenti non hanno portato i risultati sperati: "Abbiamo provato a lavorare sull'uno contro uno, ma non siamo riusciti a tenerli."





Verso una ripartenza: il ruolo della società





Nonostante il momento difficile, Longo ha voluto rassicurare tutti riguardo al sostegno della società: "Non mi sono mai sentito così supportato come adesso. La società è vicina, sia a me che ai giocatori, e stiamo lavorando per riprogrammare gli obiettivi."





Conclusione





La sconfitta per 4-0 contro l'Avellino ha mostrato limiti evidenti per il Crotone, sia a livello tecnico che caratteriale. Mister Longo ha promesso di continuare a lavorare duramente per risolvere i problemi della squadra, ma è chiaro che il cammino per tornare alla vittoria sarà lungo e difficile. I tifosi si aspettano una reazione già dalle prossime partite, con la speranza di vedere una squadra più unita e combattiva.