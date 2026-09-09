DJ NANDO, la musica oltre ogni barriera Dalla paraplegia all’Hardcore: “Just Begin Demolition” è il suo nuovo

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Ascolta “Just Begin Demolition” su Spotify > http://tiny.cc/gk0a101 DJ NANDO, nome d’arte di Armando Domni, DJ e produttore italiano, torna con un nuovo singolo, “Just Begin Demolition”, pubblicato su Total Hate Recordings e disponibile su tutti i digital store e su Spotify. Un brano che rappresenta un nuovo punto di partenza e che anticipa l’uscita di “Gabber For The Glory”, prevista per venerdì 18 settembre su Break Neck Records. La musica di DJ NANDO si muove tra Hardstyle ed Early Hardcore, generi che fanno parte della sua vita da quando, a soli 12 anni, ha iniziato ad ascoltare l’Hardcore in tutte le sue sfumature. Una passione nata presto e cresciuta nel tempo, alimentata anche dalla possibilità di seguire dal vivo gli artisti che più lo hanno ispirato. Ma dietro la musica c’è una storia personale fatta di forza, determinazione e voglia di vivere i propri sogni. DJ NANDO nasce in Albania il 12 aprile 1987. All’età di tre anni un’infezione al midollo spinale gli provoca una paraplegia mielitica. Nel 1991 arriva in Italia per curarsi e viene trasferito a Sondalo, in provincia di Sondrio, presso l’Unità Spinale dell’Ospedale Eugenio Morelli. Tra i quattro e i sette anni trascorre lunghi periodi ricoverato. Sono anni difficili, ma anche anni nei quali, fin da bambino, impara a conoscere e affrontare la propria quotidianità: spingere la carrozzina, alzarsi dal letto, gestire autonomamente tante situazioni. Esperienze che contribuiscono a formare il suo carattere e quella determinazione che ancora oggi porta con sé. La musica diventa, nel tempo, anche un modo per esprimere quella grinta che difficilmente trova spazio nella vita quotidiana. L’energia, l’aggressività e la potenza dell’Hardcore diventano un modo per trasformare e canalizzare le sue forti emozioni. Ed è proprio da questo concetto che nasce “Just Begin Demolition”. “Ringrazio molto Total Hate Recordings per la professionalità mostrata ed è un piacere per me rilasciare il mio nuovo singolo con la loro realtà. Ho voluto intitolare il brano così perché per me rappresenta l’inizio della demolizione. Demolire la negatività, il parlar male, il pregiudizio. L’Hardcore mi dà la grinta per abbattere tutto questo e trasformarlo in qualcosa di positivo, con l’idea di costruire un nuovo presente. Volevo mantenere il sound che appartiene all’Hardcore, ma aggiungendo positività e un pizzico di aggressività. La melodia non deve essere necessariamente cupa: anche dentro un genere abituato a ‘pestare’ può esserci emozione.” DJ NANDO Per DJ NANDO la musica è soprattutto condivisione. L’obiettivo è unire persone che amano la musica, indipendentemente dalle diverse evoluzioni delle sonorità, dalle etichette e dalle classificazioni. Perché quando parte la musica, ciò che conta davvero è quello che riesce a trasmettere e le persone che riesce a mettere insieme. Ed è proprio attraverso la musica che DJ NANDO vuole portare anche una riflessione su un tema che gli sta particolarmente a cuore: la possibilità di vivere pienamente la propria passione e lavoro per il djing, senza che una disabilità diventi una barriera. Non si tratta di puntare il dito contro qualcuno o di fare una critica ai locali e agli organizzatori. Al contrario, l’intento è quello di invitare a riflettere e, soprattutto, a normalizzare. “Una persona con disabilità dovrebbe poter avere la possibilità di salire su un palco, suonare, lavorare e far ballare il pubblico senza che l’accessibilità del luogo, spesso, diventi un ostacolo.” DJ NANDO “Just Begin Demolition” diventa così qualcosa di più di un semplice titolo: è un invito a cominciare a demolire ciò che ancora oggi crea distanza, negatività e pregiudizio. SEGUI DJ NANDO instagram.com/armando.djnando