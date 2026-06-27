Dodicesimo Memorial “Melvin Bitrayya” a Palermo, Nino ‘u Ballerino tra gli sponsor: “Promuovere la cultura dell’ascolto e il valore dell’aggregazione”

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Un torneo di calcio improntato sul fair play e sulla solidarietà.

Il dodicesimo Memorial “Melvin Bitrayya” si terrà domenica 28 giugno alle 9:00 al Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo: l’evento, come ogni anno, si propone di omaggiare e ricordare lo studente universitario di Giurisprudenza tragicamente scomparso nel 2014.

La famiglia, di origini mauriziane – il padre Rajendra è stato componente della Consulta delle Culture negli anni scorsi – malgrado l’immenso dolore, ha continuato a diffondere messaggi di speranza nel ricordo di Melvin, un ragazzo solare che amava il calcio.

Tra i vari sponsor, pubblici e privati, dell’evento, c’è anche Antonino Buffa, meglio noto come Nino ‘u Ballerino, lo street food chef palermitano famoso in tutto il mondo per il cibo di strada che, nel tempo, ha legato il suo nome e il brand della sua attività anche a eventi di carattere benefico e a sostegno dei più deboli.

“Sono felice di contribuire – afferma – e dare il mio supporto a un’iniziativa che promuove valori importanti come l’aggregazione, l’amicizia e la condivisione”.

“Palermo – osserva – non dimentica Melvin, anzi coglie l’occasione per rilanciare la necessità di prestare sempre maggiore attenzione al disagio giovanile attraverso l’ascolto e l’integrazione culturale”.

Al Memorial prenderanno parte gli Amici di Melvin, OPI Infermieri Palermo, Equilibra Running Team Palermo e Medici di Prima e Seconda Rianimazione dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo.