Il catanzarese Eugenio Morrone riceve da Giorgia Meloni il titolo di Maestro d’Arte della Cucina Italiana. Video

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Eugenio Morrone Maestro d'Arte della Gelateria Italiana, da Zagarise al riconoscimento nazionale

Il maestro gelatiere calabrese riceve il prestigioso titolo dal Presidente del Consiglio e dedica il premio alla sua terra. A settembre la comunità di Zagarise celebrerà il riconoscimento con un evento dedicato alle eccellenze del territorio.

Il talento, la passione e il legame con le proprie radici possono trasformarsi in un esempio per un intero Paese. È quanto accaduto a Eugenio Morrone, maestro gelatiere originario di Zagarise, in provincia di Catanzaro, insignito del prestigioso titolo di Maestro d'Arte della Gelateria Italiana, riconoscimento conferito direttamente dal Presidente del Consiglio nell'ambito dell'iniziativa dedicata ai Maestri d'Arte della Cucina Italiana.

Un premio che valorizza non solo l'eccellenza professionale di Morrone, ma anche il suo costante impegno nella promozione del gelato artigianale italiano, della formazione delle nuove generazioni e della valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio.

Chi è Eugenio Morrone

Considerato uno dei più autorevoli interpreti della gelateria artigianale italiana, Eugenio Morrone è imprenditore e gelatiere, protagonista del successo dello storico locale dedicato al cannolo siciliano a Roma.

La sua filosofia nasce dall'utilizzo di materie prime selezionate, dalla ricerca dell'equilibrio dei sapori e dalla valorizzazione delle produzioni mediterranee. Nel corso della sua carriera ha conquistato importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il titolo di campione della Gelato World Cup 2020, oltre all'ingresso nella Hall of Fame del Gelato Festival World Ranking.

Accanto all'attività imprenditoriale, Morrone dedica grande attenzione alla formazione professionale. È infatti presidente del Club Italia per la Coppa del Mondo della Gelateria e svolge un'intensa attività didattica rivolta ai giovani professionisti del settore.

Il discorso di Eugenio Morrone, un omaggio alla Calabria e a Zagarise

Nel ricevere il riconoscimento, Morrone ha pronunciato un discorso ricco di emozione, ringraziando il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il maestro Iginio Massari e tutte le persone che hanno contribuito al suo percorso professionale.

Il maestro ha dedicato il premio alla propria famiglia e ai collaboratori, ricordando come dietro ogni gelato ci siano passione, sacrificio, formazione, tecnica, creatività, ma soprattutto umiltà.

Per Morrone il gelato artigianale rappresenta molto più di un semplice prodotto gastronomico.

«Dietro un buon gelato ci sono il rispetto delle materie prime, la valorizzazione del territorio, le filiere di eccellenza, la qualità, la formazione, la tecnica e la creatività.»

Uno dei momenti più significativi del suo intervento è stato il ricordo della sua infanzia.

«Sono nato a Zagarise, un piccolo paese della Calabria, in provincia di Catanzaro. Da bambino osservavo la terra, gli ulivi, gli alberi e il lavoro paziente di mio padre e di mio nonno. Non immaginavo che proprio quei profumi e quei sapori sarebbero diventati, molti anni dopo, la mia idea di gelato.»

Pur avendo costruito la propria carriera a Roma e ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, Morrone ha ribadito di non aver mai dimenticato le proprie origini.

La nuova gelateria aperta a Zagarise

Nel suo intervento il maestro ha ricordato anche un momento particolarmente importante della sua vita professionale: l'apertura, avvenuta pochi giorni fa, della nuova gelateria a Zagarise.

Una scelta che rappresenta un autentico gesto d'amore verso il paese natale.

«È il modo più bello che conosco per restituire qualcosa alla terra che mi ha insegnato il valore della semplicità, del sacrificio e del lavoro.»

Secondo Morrone, chi entra nella sua gelateria non trova soltanto un prodotto artigianale, ma un racconto fatto di territorio, agricoltura e tradizioni.

Tra i gusti proposti figurano anche preparazioni che valorizzano le eccellenze calabresi, come il gelato realizzato con olio extravergine d'oliva, simbolo della cultura agricola del territorio.

Il sindaco Domenico Gallelli: "Un orgoglio per tutta Zagarise"

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli, che ha voluto congratularsi pubblicamente con il maestro gelatiere.

Il primo cittadino ha sottolineato come l'intera comunità abbia accolto con orgoglio il prestigioso riconoscimento ottenuto da Morrone.

«Il nostro Eugenio Morrone è stato insignito del titolo di Maestro d'Arte della Cucina Italiana al termine di una competizione di altissimo livello. È un risultato che premia il suo talento, la professionalità e il forte legame con il territorio.»

Gallelli ha inoltre evidenziato come, durante il proprio intervento ufficiale, Morrone abbia voluto ricordare con emozione le sue origini zagaritane e la recente apertura della gelateria nel paese natale, confermando il profondo rapporto che continua a mantenere con la sua comunità.

A settembre una festa a Zagarise per celebrare il Maestro d'Arte

Il sindaco ha annunciato che il prestigioso riconoscimento sarà celebrato ufficialmente nel mese di settembre proprio a Zagarise.

All'iniziativa parteciperanno anche gli assessori regionali Gianluca Gallo e Giovanni Calabrese Montuoro, protagonisti di un incontro dedicato alle eccellenze agroalimentari, alla promozione del territorio e alla valorizzazione dei prodotti tipici calabresi.

L'evento rappresenterà un'importante occasione per mettere in luce le potenzialità del territorio e il ruolo che figure come Eugenio Morrone possono svolgere come ambasciatori della Calabria nel mondo.

Un riconoscimento che valorizza il talento e il territorio

Il titolo di Maestro d'Arte della Gelateria Italiana assume un significato che va oltre il prestigio personale.

Premia un professionista che ha saputo trasformare il talento, lo studio e il sacrificio in un percorso di eccellenza, senza mai perdere il legame con la propria terra.

La storia di Eugenio Morrone dimostra come tradizione, innovazione e valorizzazione delle produzioni locali possano convivere, contribuendo a diffondere nel mondo l'immagine migliore della Calabria e del Made in Italy, con Zagarise che oggi può rivendicare con orgoglio uno dei suoi figli più illustri.