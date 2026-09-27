Domenico Gallelli celebra i 100 anni di Gioconda Faragò, esempio di emancipazione femminile

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Zagarise celebra i 100 anni di Gioconda Faragò, simbolo di coraggio e imprenditoria femminile

Domenico Gallelli ricorda la straordinaria storia di una donna che ha saputo anticipare i tempi attraverso il lavoro, l’indipendenza e l’impegno per la comunità

Una festa in famiglia per un traguardo speciale

Un secolo di vita, esperienze e legami profondi con il territorio. Gioconda Faragò ha compiuto 100 anni, un traguardo celebrato nella casa della figlia Sina insieme ai familiari e alle persone che le sono vicine.

Alla festa ha partecipato anche Domenico Gallelli, legato alla centenaria da un rapporto di parentela, affetto e rispetto nato quando era ancora bambino. Durante l’incontro, Gallelli ha voluto portare a Gioconda Faragò il saluto della comunità di Zagarise, ricordandone il valore umano e l’importante percorso professionale.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Una donna imprenditrice capace di anticipare i tempi

La storia di Gioconda Faragò rappresenta un esempio significativo di emancipazione femminile in Calabria. In un periodo storico nel quale alle donne veniva spesso attribuito esclusivamente il ruolo di madre e moglie, seppe costruire una propria indipendenza e affermarsi in numerose attività economiche.

Nel corso della sua lunga esperienza si è occupata della vendita di carburante e della gestione di un bar e di un negozio di alimentari. Ha lavorato anche nei settori della gioielleria, dell’abbigliamento, delle cave e della produzione del vino.

Una capacità imprenditoriale non comune, soprattutto considerando le difficoltà sociali e culturali affrontate dalle donne della sua generazione. Con determinazione e spirito d’iniziativa, Gioconda Faragò ha superato molti degli ostacoli del suo tempo, diventando un punto di riferimento per il paese.

Un esempio di emancipazione e intraprendenza

La sua vita racconta molto più di una serie di attività commerciali. Testimonia il percorso di una donna che ha saputo assumersi responsabilità, prendere decisioni e creare opportunità quando l’imprenditoria femminile era ancora poco diffusa e scarsamente riconosciuta.

Il centesimo compleanno diventa così l’occasione per riscoprire una pagina importante della memoria di Zagarise e per valorizzare il contributo offerto dalle donne allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

Il desiderio di una casa per anziani a Zagarise

Nonostante l’età, Gioconda Faragò continua a guardare al futuro. Tra i progetti che le stanno particolarmente a cuore figura la possibile realizzazione di una casa per anziani a Zagarise, un’iniziativa pensata per rispondere alle esigenze delle persone più fragili e delle loro famiglie.

Durante l’incontro con Domenico Gallelli, la centenaria ha espresso il desiderio di approfondire la proposta prima delle prossime scadenze elettorali. Un’idea che conferma il suo forte legame con il territorio e la volontà di contribuire ancora al benessere della comunità.

La festa per i 100 anni di Gioconda Faragò ha quindi assunto un significato che va oltre la ricorrenza personale: è diventata un riconoscimento alla determinazione, alla libertà e alla capacità di una donna che, con il proprio esempio, ha lasciato un segno nella storia di Zagarise.



