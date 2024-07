Don Francesco Cristofaro premiato a Simeri Crichi

Durante la serata del 7 Marzo, nella sala Consiliare del comune di Simeri Crichi, gremita di pubblico accorso anche da comunità limitrofe , e’ stato presentato l’ultimo libro del sacerdote catanzarese Don Francesco Cristofaro, Le Vie di Maria - BUR RIZZOLI, da due settimane consecutive al primo posto tra i libri più letti secondo la classifica stilata da Avvenire.

Don Francesco e’ parroco nel borgo di Simeri della parrocchia Santa Maria Assunta. Presente anche il parroco della Parrocchia San Nicola di Bari, Don Alessandro Severino che a inizio serata si è congratulato con il confratello per il suo ultimo lavoro.

A moderare la serata , il vice sindaco Giusy Pugliese che ha lasciato subito la parola al sindaco Davide Zicchinella che dopo i saluti a consegnato una targa al sacerdote .

Una serata ricca di emozioni e riflessioni: il valore della vita, l’amicizia, l’importanza della famiglia e alla vigilia della festa della donna, Don Francesco ha sottolineato l’importanza di dire no alla violenza sulle donne, che molto spesso , si consuma tra le mura domestiche.

Commosso lo scrittore ha ringraziato l’ammirazione per aver pensato ad un momento così bello, in ambiente laico. Il Grazie più bello lo ha riservato ai suoi genitori per essere stati sempre al suo fianco in un percorso doloroso a causa della disabilità motoria.

Il parroco di Simeri e’ prossimo a festeggiare i suoi 18 anni di sacerdozio il prossimo 9 aprile .