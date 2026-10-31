Educazione alla legalità e cyberbullismo: la Polizia incontra gli studenti di Belpasso

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La Polizia di Stato ha recentemente incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Piano Tavola, nel comune di Belpasso, in provincia di Catania. L'iniziativa, dedicata all'educazione alla legalità e alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, ha coinvolto 150 alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, insieme ai rappresentanti dei genitori.

Un dialogo diretto con gli studenti

Gli agenti del Commissariato di Acireale hanno utilizzato materiale multimediale per instaurare un confronto aperto con i ragazzi, affrontando temi di grande attualità. Particolare attenzione è stata dedicata ai rischi connessi all'uso di internet e dei social network, alle diverse forme di prevaricazione online e all'importanza di riconoscere e segnalare situazioni di disagio, senza rimanere indifferenti di fronte alle difficoltà dei coetanei.

Il ruolo dei genitori nella prevenzione

Un messaggio specifico è stato rivolto anche ai genitori, ai quali sono state fornite indicazioni su come accompagnare i figli nell'utilizzo delle tecnologie digitali, vigilando sulle loro attività online. Il dialogo, la presenza degli adulti e la conoscenza dei contenuti frequentati dai minori rappresentano strumenti essenziali per prevenire pericoli e intercettare tempestivamente eventuali situazioni di rischio.

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Prossimità e collaborazione con le istituzioni

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di prossimità del Commissariato di Acireale, finalizzate a rafforzare il rapporto tra giovani, famiglie e istituzioni, promuovendo il rispetto delle regole e un uso consapevole della rete. Un impegno concreto per costruire una comunità più sicura e attenta alle sfide del mondo digitale.