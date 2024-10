Esplode sigaretta elettronica in bocca: 20enne ferita a Palermo

La sigaretta elettronica esplode in bocca a una turista: grave ferita, 20enne ricoverata a Palermo

Palermo – Un incidente sconvolgente ha coinvolto una giovane turista di 20 anni a Palermo, colpita da una grave esplosione della sua sigaretta elettronica.

L'incidente è avvenuto nel cuore della città, in Piazza Olivella, mentre la ragazza stava utilizzando il dispositivo in compagnia del suo fidanzato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata da un cortocircuito della batteria della sigaretta elettronica, che ha provocato una violenta deflagrazione.

La giovane ha riportato una seria ferita alla bocca ed è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118, allertata dai titolari di un ristorante nelle vicinanze.

La ragazza è stata trasportata d'urgenza presso l’ospedale più vicino, dove ha ricevuto le prime cure.

Le condizioni della ventenne sono ancora in fase di valutazione, ma la ferita alla bocca risulta essere seria.

Le sigarette elettroniche, pur considerate alternative meno dannose rispetto alle sigarette tradizionali, presentano comunque dei rischi legati alle batterie, che in casi rari possono surriscaldarsi o esplodere, come probabilmente accaduto in questo episodio.

L'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei dispositivi elettronici per il fumo, spingendo gli esperti a ribadire l'importanza di utilizzare prodotti certificati e di qualità per minimizzare i rischi.