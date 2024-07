Europei 2024. Spagna vs Italia agli: le ultime notizie dal ritiro degli Azzurri

Stasera l'attesa sfida con la Spagna e una vigilia senza particolari novità dal ritiro azzurro. Tutti a disposizione dopo la rifinitura, con Spalletti che ha provato lo stesso undici messo in campo contro l'Albania.

La Situazione nel Gruppo B

Dopo la vittoria sull'Albania all'esordio di Euro 2024, l'Italia si è guadagnata il primo match point per strappare il pass per gli ottavi di finale. Complice anche il 2-2 tra Albania e Croazia, gli Azzurri con una vittoria contro la Spagna stasera avrebbero la certezza aritmetica non solo della qualificazione, ma anche del primato nel gruppo.

In caso di pareggio o sconfitta contro le Furie Rosse, basterebbe poi un pareggio con la Croazia all'ultimo turno per essere certi del secondo posto.

- Spagna: 3 pt. (+3) - 1 giocata

- ITALIA: 3 pt. (+1) - 1 giocata

- Albania: 1 pt. (-1) - 2 giocate

- Croazia: 1 pt. (-3) - 2 giocate

1^ giornata: Spagna-Croazia 3-0, ITALIA-Albania 2-1

2^ giornata: Croazia-Albania 2-2, Spagna-ITALIA

3^ giornata: Albania-Spagna, Croazia-ITALIA

Italia-Spagna: Le Probabili Formazioni della Partita degli Europei 2024

Manca sempre meno alla seconda partita della Nazionale di Spalletti, che giovedì a Gelsenkirchen sfiderà la Spagna, che ha battuto 3-0 la Croazia nella prima partita del gruppo.

Nella giornata di martedì, Spalletti ha provato lo stesso undici che ha vinto contro l'Albania, mentre oggi alle 17 ci sarà l'ultimo decisivo allenamento. Anche De La Fuente dovrebbe confermare lo stesso undici, con il recuperato Laporte che andrà in panchina.

ITALIA (4-2-3-1):

- Portiere: Donnarumma

- Terzino destro: Di Lorenzo

- Difensore centrale: Bastoni

- Difensore centrale: Calafiori

- Terzino sinistro: Dimarco

- Centrocampista centrale: Jorginho

- Centrocampista centrale: Barella

- Trequartista di destra: Chiesa

- Trequartista centrale: Frattesi

- Trequartista di sinistra: Pellegrini

- Centravanti: Scamacca

- Ct.: Spalletti

SPAGNA (4-3-3):

- Portiere: Unai Simon

- Terzino destro: Carvajal

- Difensore centrale: Le Normand

- Difensore centrale: Nacho

- Terzino sinistro: Cucurella

- Mezzala destra: Fabian Ruiz

- Centrocampista centrale: Rodri

- Mezzala sinistra: Pedri

- Ala destra: Yamal

- Centravanti: Morata

- Ala sinistra: Nico Williams

- All.: De La Fuente





Note dal Ritiro:

- Spalletti ha provato lo stesso undici che ha battuto l'Albania per 2-1 nella partita inaugurale.

- Conferma per Calafiori in difesa e per il trio Chiesa-Frattesi-Pellegrini alle spalle di Scamacca.

- L'unico vero dubbio potrebbe essere la presenza di Cristante in mezzo al campo. L'ultimo allenamento di rifinitura è previsto per le 17.

Spagna:

- Anche la Spagna dovrebbe confermare l'undici dell'esordio.

- Torna a disposizione Laporte, ma dovrebbe partire dalla panchina.

- Rodri ha smaltito i problemi fisici accusati contro la Croazia.

Con la vittoria sull'Albania e il pareggio tra Croazia e Albania, l'Italia ha in mano la possibilità di assicurarsi il primato nel gruppo B e una qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024. La partita contro la Spagna sarà cruciale per gli Azzurri di Spalletti.