F1, Oliver Bearman debutta sulla Ferrari al GP d'Arabia

F1, chi è Oliver Bearman, il pilota che sostituirà Sainz al GP d'Arabia

Il mondo della Formula 1 è in fermento: Oliver Bearman, giovane talento britannico, debutterà al volante della Ferrari in occasione del Gran Premio d'Arabia.

La sostituzione si è resa necessaria dopo che il pilota spagnolo Carlos Sainz è stato costretto al ritiro a causa di un'operazione d'urgenza per appendicite.

Per Bearman, nato nel 2005, si tratta di un’occasione straordinaria, che lo consacrerà come il più giovane esordiente a guidare una monoposto della Rossa.

Chi è Oliver Bearman?

Nato a Chelmsford, in Inghilterra, l’8 maggio 2005, Oliver Bearman è uno dei talenti più promettenti del motorsport internazionale.

Ha iniziato la sua carriera nei kart all’età di otto anni, dimostrando subito un talento fuori dal comune.

Tra i suoi primi successi spiccano il titolo al Kartmasters British Grand Prix nel 2017 e la vittoria della Coppa del Mondo Junior X30 a Valencia nel 2019.

La consacrazione nel karting arriva con il campionato del mondo a Le Mans.

Dai kart alla F4: i primi trionfi

Il passaggio alle monoposto avviene nel 2020, quando Bearman inizia a gareggiare nei campionati di Formula 4.

Tuttavia, è il 2021 l’anno della svolta.

Il giovane britannico vince sia il campionato italiano che quello tedesco di F4, un risultato mai raggiunto da nessun altro pilota nella stessa stagione.

Con il team US Racing ottiene due vittorie e tre podi, guadagnandosi un posto tra le giovani promesse del motorsport.

La scalata in F3 e F2

Nel 2022 Bearman entra a far parte della Ferrari Driver Academy e compete in Formula 3 con il team Prema.

Conclude la stagione con una vittoria e un prestigioso terzo posto in classifica generale, a soli sette punti dal vincitore.

L’anno successivo debutta in Formula 2, confermando il suo talento con un sesto posto finale e il secondo tra i rookie.

Questi risultati lo proiettano verso l’élite del motorsport.

L’assaggio di Formula 1

Il 2024 segna un altro passo decisivo nella carriera di Bearman.

Oltre a competere in Formula 2, il giovane pilota prende parte a due sessioni di prove libere di Formula 1 con la Haas, a Città del Messico e ad Abu Dhabi.

Le sue performance attirano l’attenzione della Scuderia Ferrari, che lo nomina pilota di riserva per la stagione in corso.

Il debutto in Arabia Saudita

Ora, a causa dell’assenza di Carlos Sainz, Bearman avrà la possibilità di esordire al volante della Ferrari durante il Gran Premio d'Arabia.

Una sfida enorme per il giovane britannico, che però sembra pronto a cogliere l’occasione per dimostrare il suo valore.

Con la sua storia fatta di successi precoci e una carriera in continua ascesa, Oliver Bearman rappresenta il futuro della Formula 1.

Il GP d'Arabia sarà per lui un banco di prova importante e per i tifosi una grande occasione per scoprire un talento destinato a lasciare il segno.