Fabio Celia: lotta per la rinascita di Viale Isonzo, simbolo di abbandono e dignità negata

CATANZARO - Il sopralluogo che ho effettuato in viale Isonzo mi ha lasciato un profondo senso di amarezza. Ho constatato un quadro allarmante di abbandono e degrado che colpisce non solo l’ambiente, ma anche le persone che vivono in questo quartiere. La marginalizzazione e il disagio sociale sono evidenti, e ogni angolo sembra raccontare una storia di indifferenza e dimenticanza.

Questa realtà non può essere ignorata, non lo può essere soprattutto in un momento in cui il Partito Democratico sta facendo battaglie importanti a favore delle aree interne. È urgente ripristinare la dignità di chi abita qui e garantire il diritto di cittadinanza. Ogni persona merita di vivere in un contesto che ne rispetti la dignità e offra opportunità di crescita e sviluppo.

Il mio obiettivo è quello di lottare con tutte le mie forze per riportare attenzione e risorse in questo territorio. È fondamentale coinvolgere la comunità locale in questo processo di rinascita, ascoltando le sue esigenze e costruendo insieme un percorso di riscatto.

Credo fermamente che il cambiamento sia possibile, ma richiede impegno, collaborazione e una visione chiara del futuro. Dobbiamo lavorare affinché viale Isonzo non sia più un simbolo di abbandono, ma un esempio di rinascita per tutti i suoi abitanti. È tempo di agire, di restituire voce e diritti a chi per troppo tempo è stato messo da parte, basterebbe ripartire dalle promesse elettorali!

Fabio Celia Capogruppo Partito Democratico