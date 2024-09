Fatti per il Cielo: novità e conferme.

Settembre segna la ripresa su più fronti e come si sa, anche nel panorama televisivo.

Torna anche quest’anno, allora, un appuntamento molto amato e seguito. Stiamo parlando di Fatti per il Cielo, programma ideato e condotto da Don Francesco Cristofaro in onda su Padre Pio Tv. La partenza è fissata per domenica 29 settembre alle 8:40.

“In questa stagione - spiega Don Francesco - dedicheremo alcune puntate al Giubileo, che la Chiesa si appresta a vivere, seguendo le varie iniziative promosse per questo anno di grazia. Approfondiremo alcune delle apparizioni mariane che hanno avuto l’approvazione ecclesiastica ma toccheremo anche tematiche sociali, con attenzione al mondo giovanile e tantissimo altro ancora, facendo conoscere storie di luce, di rinascita, di speranza, di chi ce l’ha fatta”.

Fatti per il Cielo è tanto apprezzato e seguito anche sui canali social. Per il secondo anno torna la presenza di Fabio Ciciotti che ha il compito di aggiornare i telespettatori e i naviganti in rete con curiosità e contenuti a tema. Grazie a lui anche il pubblico può interagire nel programma.

Durante la stagione televisiva in corso le telecamere del programma visiteranno alcuni luoghi importanti di culto e devozione, facendo conoscere la storia, le tradizioni, l’arte e si entrerà così più a contatto con la gente. Quest’anno ad affiancare Don Francesco Cristofaro ci sarà anche Mario Sei.