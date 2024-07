"Forte!", il nuovo singolo dei Ferrinis che porta i ritmi caraibici nell'estate italiana

Dopo aver dominato le classifiche radiofoniche indipendenti per tutta la primavera con "La Voglia Che Mi Fai", il duo di fratelli forlivese Ferrinis si prepara a fare l'en plein con "Forte!", il nuovo singolo che promette di diventare una vera e propria hit per l’estate 2024.

Scritta e composta dagli stessi Ferrinis, “Forte!” è una ballad dal ritmo audace ed energico, che mescola abilmente sonorità dembow ispirate ai colori della Repubblica Dominicana con una narrazione travolgente di passione e attrazione; il perfetto mix per far ballare e divertire il pubblico durante le serate più calde dell’anno.

Un sound esplosivo e provocante, su cui si riversano sensuali liriche di desiderio per raccontare la connessione fisica ed emotiva che cattura l'essenza di un flirt estivo. Con "Forte!", i Ferrinis vogliono trasmettere vibes di energia positiva per poter abbracciare pienamente la leggerezza e i battiti del cuore che scandiscono il ritmo delle feste in spiaggia e delle notti in riva al mare, rendendole ancora più magiche, elettrizzanti ed indimenticabili. Il singolo esce a pochi mesi di distanza dal loro primo omonimo album "Ferrinis" e sarà incluso come seconda traccia nella versione deluxe del disco.

Per Maicol e Mattia, "Forte!" rappresenta una dinamica svolta nel loro repertorio: con un ritmo deciso e appassionato che richiama i suoni d’Oltreoceano affondando le radici nel cuore dell’America Centrale, il brano enfatizza l'intensità e la potenza di un sentimento impetuoso nato «tra l'illusione e l'inganno», creando un'atmosfera contagiosa che incita a ballare e a lasciarsi andare, gettando a terra le catene dello stress per abbandonarsi completamente a quelle metaforiche del cuore. Il tema delle "catene" viene abilmente catturato dai due artisti nel verso «catene, catene, non quelle che indossi al collo, ma invece le hai strette intorno a me», che mette in luce l'ambiguità e il timore di un coinvolgimento inatteso all’interno di una relazione che infiamma e che lascia «i segni addosso in modo indelebile», come un’insolazione imprevista sotto l’ombrellone e spessi strati crema solare.

Catene che spaventano, ma che possono renderci liberi, liberi di amare e di essere davvero noi stessi, come in «un privé con porte blindate» arredato per due che nel passaggio «tu che non volevi legarti, ma poi hai legato me e con le tue catene stringi sempre più», esprime perfettamente la forza dell'attrazione e la difficoltà di resistere ad un amore travolgente.

La ripetizione ritmica e la crescente intensità della melodia di “Forte!”, lo rendono un vero e proprio inno alla passione che esorta gli ascoltatori a farsi trasportare dalla musica e dalle emozioni.

«Abbiamo scritto questo brano – dichiarano i Ferrinis - pensando alle notti d'estate, quando l'energia è palpabile e l’apertura a nuovi sentimenti si fa più intensa. Vogliamo che chiunque ascolti il pezzo senta quella carica di adrenalina e gioia che abbiamo provato noi in studio. È una canzone che parla di passione e di connessione, perfetta per ballare, divertirsi e amare.»

Con una produzione curata nei minimi dettagli che riflette l'abilità dei Ferrinis di creare brani energici e al contempo emozionalmente risonanti, questo singolo, accompagnato dal videoclip ufficiale girato tra gli incantevoli scenari delle Cinque Terre e diretto da Alessandro Murdaca, è destinato a diventare la colonna sonora dell’estate 2024, capace di accendere le notti e far ballare il pubblico fino all'alba.

https://youtu.be/R7iRixqj-z4?si=NJ2LOLuYIjJmIQw2