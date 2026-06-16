Francesco Dattilo nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia Catanzaro

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Ieri la nomina durante la prima seduta del Consiglio dell’Ordine dopo il voto: succede a Gerlando Cuffaro. Indicati anche i vice: Raffaella Angotti, Gilda Rita Lifrieri e Domenico Stefanucci. Nell’ufficio di presidenza anche Salvatore Cuffaro (segretario) e Fabio Cosco (tesoriere).

CATANZARO – È l’ing. Francesco Dattilo il nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro. La nomina è stata ratificata nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio dell’Ordine, insediatosi ieri all’esito delle votazioni tenutesi nelle scorse settimane.

Dattilo, che già aveva ricoperto l’incarico di segretario del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro nella precedente consiliatura, succede così a Gerlando Cuffaro, che ha ricoperto l’incarico per due consiliature consecutive.

Assieme a Dattilo è stato completato anche l’organigramma dell’ufficio di presidenza che vede un vicepresidente vicario, l’ing. Raffaella Angotti, e due vicepresidenti delegati, l’ing. Gilda Rita Lifrieri (delegata ai rapporti con gli Enti pubblici e privati), l’ing. Domenico Stefanucci (delegato a Scuola e Formazione). Completano il quadro degli incarichi i ruoli affidati all’ing. Fabio Cosco, tesoriere, all’ing. Salvatore Cuffaro, segretario, e all’ing. Francesco Augruso, a cui è stata affidata la responsabilità di curare il periodico di stampa dell’Ordine catanzarese. Nelle prossime settimane saranno definiti anche i coordinatori della Commissioni interne.

Gli altri componenti del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro sono: Chiara Arcieri, Salvatore Saccà, Antonietta Sacco, Vincenzo Mirarchi, Raffaella Perri, Salvatore Lupica, Giuseppe Catizone e Francesco Davide Parentela.

Nel ringraziare i colleghi ingegneri per la fiducia accordatagli, sia al momento del voto, sia nel corso della prima seduta di Consiglio, il neo presidente Dattilo ha illustrato le linee guida del suo mandato: «Abbiamo ricevuto un segnale molto chiaro dalle urne: ben il 68% degli iscritti si è recato al voto e hanno conferito un ampio consenso alla nostra proposta, segno che la continuità operativa con quanto portato avanti nel passato più recente sia non solo una leva di buon senso, ma una vera e propria richiesta degli ingegneri. Un motivo in più, questo, per ringraziare il presidente uscente Gerlando Cuffaro e il suo vicepresidente vicario Giuseppe Stefanucci per il lavoro svolto negli anni di impegno dedicato all’Ordine. Da qui ripartiamo continuando nel percorso di rafforzamento della presenza degli ingegneri ai tavoli istituzionali in cui si definiscono i confini operativi della professione; per costruire iter formativi e di aggiornamento tesi sempre più a strutturare le competenze richieste a un ingegnere oggigiorno. Ciò con l’intenzione di rappresentare sempre più un punto di riferimento reale per le istanze degli ingegneri, sia a livello locale che nazionale. Questo lavoro non potrò portarlo avanti da solo, ma anzi è mia solida intenzione far sì che l’impegno nell’Ordine sia condiviso in maniera operativa e pratica tra i consiglieri e chi guiderà le commissioni: le cose da fare sono tante e richiedono attenzione specifica. Per questo motivo sono certo che saranno pronti a collaborare anche i colleghi Saccà e Lupica, eletti da un’altra lista, ma importante espressione della volontà elettorale. Analogamente, credo sia fondamentale coinvolgere tutte le anime dei territori a cui l’Ordine fa riferimento: fuori da campanilismi e localismi, l’impegno dovrà essere votato a sostenere la professionalità di una comunità ampia e a difenderne i diritti».

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro dal 1991, Francesco Dattilo ha conseguito il titolo di Ingegnere con indirizzo strutturale al termine del percorso di studi all’Università della Calabria. Attualmente, svolge la libera professione, con impegni anche in qualità di CTU/CTP. In passato ha ricoperto cariche elettive in seno al Consiglio provinciale di Catanzaro; ha ricoperto incarichi da dipendente in alcune amministrazioni pubbliche; ed è stato assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lamezia Terme.