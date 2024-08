Frontale fra auto nel modenese: deceduto 19enne e 5 feriti

MODENA, 04 AGO – Tragedia nella notte nel Modenese, dove un grave incidente frontale ha causato la morte di un 19enne e il ferimento di altri cinque giovani. L'incidente è avvenuto intorno alle tre del mattino a Mortizzuolo di Mirandola, in via Mazzone.

Secondo le prime ricostruzioni, una Toyota Yaris e una BMW si sono scontrate frontalmente per motivi ancora in fase di accertamento. La vittima è Adam Cattabriga, originario di Poggio Renatico (Ferrara), che era alla guida della Yaris con a bordo altri tre amici.

L'altra vettura, una BMW, era occupata solo dall'autista. I feriti, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale modenese di Baggiovara. Uno di loro è in prognosi riservata.

Adam Cattabriga, conosciuto per il suo lavoro presso il Vanilla Caffè di Finale nel Modenese, non ce l'ha fatta. I vigili del fuoco volontari di Mirandola e quelli permanenti di San Felice, insieme ai carabinieri di Finale Emilia, tre ambulanze e l'elicottero del 118, sono intervenuti rapidamente sul luogo del sinistro per prestare soccorso.

Il Vanilla Caffè di Finale, dove Adam lavorava, ha annunciato tramite un post su Facebook che oggi il locale rimarrà chiuso in segno di lutto: "Non abbiamo voglia di ridere e scherzare, di ascoltare. Siamo distrutti e sfiniti". Numerosi i messaggi di cordoglio per il giovane, che era molto amato dalla comunità locale.