Frosinone Calcio: Leandro Greco presentato ufficialmente come nuovo allenatore (Video)





FROSINONE – È un nuovo capitolo per il Frosinone Calcio: oggi il direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi ha presentato alla stampa Leandro Greco, il nuovo allenatore della squadra. Greco, con una carriera da giocatore alle spalle e un grande entusiasmo per il suo nuovo ruolo, ha già trascorso alcuni giorni di ritiro con i suoi giocatori, gettando le basi per un percorso che si prospetta impegnativo ma ricco di possibilità.





Ho visto una squadra consapevole e motivata

La prima domanda della conferenza stampa è per il mister, riguardo ai primi giorni di lavoro con la squadra. Greco ha descritto una squadra giovane ma determinata a migliorare: “Abbiamo fatto una bella settimana insieme. Ho visto ragazzi molto consapevoli del momento che stiamo vivendo. Sono convinto che ci siano ampi margini di miglioramento,” ha affermato, evidenziando il potenziale dei giocatori, nonostante la situazione attuale.





Moduli e tattica: una strategia flessibile

Alla domanda se il Frosinone adotterà una difesa a tre o a quattro, Greco ha risposto con una visione moderna e flessibile del gioco. “I moduli lasciano il tempo che trovano nel calcio di oggi,” ha dichiarato il mister. “Abbiamo lavorato in maniera chiara e netta, domani vedremo se siamo stati bravi.” Questa risposta sottolinea la sua intenzione di adattare il sistema alle caratteristiche della squadra piuttosto che fissarsi su uno schema predefinito.





Un allenatore vicino alla squadra

Riguardo alla sua giovane età e alla sensibilità che deriva dalla sua recente esperienza in campo, Greco ha dichiarato: “Ho portato quello che sono io, le mie idee e la mia visione del calcio. Sicuramente l’età ti avvicina alla squadra, ma è il modo di porsi che fa la differenza.” Con queste parole, Greco ha evidenziato l’importanza dell’approccio umano nel suo lavoro, un tratto che potrebbe rivelarsi decisivo nella costruzione di un legame solido con i suoi giocatori.





Angelozzi: “Crediamo in Greco per un nuovo percorso”

Il direttore Guido Angelozzi ha anche risposto alle domande sul cambio di allenatore, spiegando la decisione come un passo necessario: “Dispiace sempre vivere questi momenti. Auguro a Vivarini tutte le fortune, ma siamo convinti che Leandro abbia le caratteristiche perfette per questa squadra.” Angelozzi ha poi rivelato che il contratto di Greco è stato fissato per tre anni, segno di una forte fiducia nella visione del nuovo allenatore.





Frosinone contro la capolista: la sfida che attende la squadra

Alla vigilia della partita contro la capolista, Greco ha espresso ottimismo e determinazione. “Riteniamo di essere competitivi. Cercheremo di fare punti ma anche di seminare per il futuro,” ha dichiarato. Il mister ha spiegato che il percorso della squadra è incentrato sul lavoro a lungo termine, ma ogni partita sarà cruciale per uscire dall’attuale posizione.





Un’opportunità da cogliere, una città da ispirare

Per Greco, l'incarico rappresenta una grande occasione: “È un’opportunità bellissima e stimolante. Cerco di portare tutte queste idee in campo.” La conferenza si è conclusa con un messaggio di vicinanza ai tifosi: “Sono contento. Ho visto la città e i valori che rappresenta. Spero di regalare emozioni a tutti.”





Un cammino da costruire insieme

La nuova guida del Frosinone punta dunque a costruire un legame forte e duraturo con la squadra e con la città, in vista di una stagione che potrebbe segnare un vero punto di svolta. Con la presentazione ufficiale di Leandro Greco, la società ha scelto di investire su un allenatore giovane e motivato, con la speranza di raggiungere nuovi traguardi insieme ai suoi tifosi.