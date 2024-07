Gimigliano (CZ). Ritorna la festa della Madonna di Porto, tutti i dettagli

GIMIGLIANO (CZ) - Ritorna l’atteso appuntamento con la festa della Madonna di Porto “Patrona della Provincia di Catanzaro” che avrà ufficialmente inizio domenica prossima 19 maggio, solennità di Pentecoste, con il tradizionale omaggio della autorità civili e militari nella Chiesa Madre di Gimigliano. Qui, durante la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Fabrizio Fittante, verrà rinnovato il dono della lampada votiva da parte del sindaco di Gimigliano Laura Moschella e del Presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile. Prevista la presenza di una folta rappresentanza di istituzioni civili e militari.

In questi giorni è in corso il novenario di preparazione guidato da Padre Maurizio Vella dei “Missionari Oblati di Maria Immacolata”.

Anche per quest’anno si prevede un grande concorso di popolo che, spontaneamente e nel rispetto della tradizione tramandata da decine di generazioni, si dirige soprattutto verso la Basilica di Porto che si sta confermando centro di spiritualità mariana per tutta la Provincia di Catanzaro: a Porto sono attesi ancora una volta centinaia di pellegrini che hanno affollato la Basilica già durante i tradizionali “Sette Martedì”.

A muoversi è un comprensorio molto vasto che si estende oltre la diocesi di Catanzaro-Squillace, per abbracciare sia i comuni limitrofi che i centri del cosentino che insistono sulla linea delle Ferrovie della Calabria. L’arcivescovo di Catanzaro – Squillace, monsignor Claudio Maniago, che non sarà fisicamente presente in quanto impegnato a Roma con l’Assemblea dei Vescovi, ha fatto pervenire ai pellegrini di Porto un messaggio ai pellegrini: “Il pellegrinaggio che ci conduce, in questi giorni di Pentecoste alla Basilica Mariana di Porto, passando per la Chiesa matrice di Gimigliano, è un segno importante che dobbiamo cogliere. Usciremo dalle nostre case, facendo un percorso fatto di fatica, speranza, preghiera, gioia e ci ritroveremo tutti insieme sotto lo sguardo di Maria: questa è la bellezza dell’essere Chiesa, questa è l’emozione di vivere la Chiesa, come popolo che il Signore si è conquistato a prezzo del suo sangue”.

La notte tra lunedì 20 e martedì 21 la Chiesa Madre e la Basilica rimarranno aperte per accogliere i pellegrini che raggiungeranno Gimigliano a piedi: previste soste ristoratrici a cura delle associazioni locali, nella Chiesa di Gimigliano dai gruppi parrocchiali e a Porto dall’Associazione “Amici del Santuario”.

Il culmine del momento festivo sarà raggiunto martedì 21 maggio, giorno in cui il quadro della Madonna, sarà portato in processione alla basilica di Porto attraverso il suggestivo sentiero di montagna. Qui sarà accolto dal Vicario Generale don Salvatore Cognetti, dai presbiteri e dalle autorità civili.

Pulman delle Ferrovie della Calabria collegheranno il santuario di Porto con la città di Catanzaro nella giornata di martedì 21 maggio.

Il cartellone delle manifestazioni civili

Collateralmente alle solenni celebrazioni religiose, la festa della Madonna di Porto in Gimigliano propone un nutrito cartellone di manifestazioni civili curate dal Comitato Festa, che si svolgeranno nel centro storico della cittadina, organizzate grazie ai numerosi sponsor e alla collaborazione degli enti locali, in particolare del Comune di Gimigliano e della Regione Calabria.

•⁠ ⁠Il primo appuntamento è per sabato 18 maggio, alle ore 18,00, nella Chiesa Madre con il Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia diretto da Eliseo Castrignano. Il concerto è organizzato dal Conservatorio di Vibo, dall’Associazione AMA Calabria e dalla locale Associazione “Promocultura”.

•⁠ ⁠Domenica 19 maggio, in Piazza Aldo Moro, si terrà l’atteso concerto del cantautore catanzarese EMAN alle ore 21,30. Il concerto è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale di Gimigliano con il contributo della Regione Calabria.

•⁠ ⁠Lunedì 20 maggio appuntamento musicale con COSTANZO DEL PINTO E LA STORICA BAND DEL CHITARRISTA DEI POOH, DODY BATTAGLIA.

•⁠ ⁠Nei tre giorni di festa presteranno servizio il Gran “Concerto Bandistico Città di Gimigliano -Masino Scalzo” e la Banda Ss. Salvatore Città di Gimigliano”.

•⁠ ⁠Lunedì 20 maggio, alle 24,00 lo spettacolo di fuochi artificiali sarà a cura della ditta “Pirobev” di Albi, mentre le principali vie di Gimigliano verranno illuminate dalla ditta Cerullo di Montauro.

•⁠ ⁠La Pro Loco di Gimigliano propone la mostra fotografica digitale “Frammenti del passato: la festa della Madonna di Porto” curata dall’artista Fiore Barbato e allestita presso Palazzo Mirabelli in Corso America e che sarà possibile visitare dal 18 al 20 maggio.